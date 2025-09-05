沒進選對會！陳其邁稱分身乏術 但必要可扮公道伯

民進黨選舉對策委員會名單出爐，被視為黨內「南霸天」 的高雄市長陳其邁不在其列，媒體今早詢問陳不列是否因為此次高雄市選舉激烈，希望做到公平公正，又抑或被邀請卻拒絕進選對會，陳僅表示市政繁忙，分身乏術，但需他協調時，會扮演「公道伯」角色。

就未入列選對會一事，陳其邁今早表示，選對會是針對選舉的對策，還有相關的勝選策略。但以他現在高雄市長的角色來說，把施政做好，就是最好的輔選。他認為，候選人最重要的還是要提出好的政見來擴大支持基礎。

陳其邁說明，自己其實不太有時間去台北開會，常會黨內的會議也很難撥出時間去參加。以個人而言，還是以施政為主。

「黨本來就是選舉機器，現在要選舉，我比較沒有那麼內行」，陳其邁說，因為市長工作比較吃重，因此他還是尊重黨的運作，「但如果需要我協調的時候，我會扮演公道伯的角色」。

陳其邁表示，參與初選每個人都很優秀，也希望大家能夠維持君子之爭。因為選舉除了政策以外，風度也很重要。君子之爭不可出惡言，畢竟黨內初選只是一時，最後還是要整合合作。他一直在關注初選的情況，目前來看每個人表現都很好，要給予他們祝福。

至於這次沒進民進黨選對會，是被邀後拒絕或本來就沒被黨中央規畫入列？陳其 邁對此未正面回應，只說，之前某個會議好像跟選舉有關，他也是其中一員，但也也沒參加過一次，「真的是時間安排不開，分身乏術」。

