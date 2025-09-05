紀念抗戰80周年 朱立倫：盼國際社會共同守護得來不易的勝利與和平

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨4日晚間以「勝利與和平」為主題，於台北晶華酒店舉辦「二戰勝利暨台灣光復80周年紀念酒會」。活動日期與主視覺設計，延續1945年9月4日國民黨總裁蔣中正於重慶軍事委員會禮堂主持慶祝勝利茶會的歷史傳統。現場出席者包括駐華使節、友邦代表、國際媒體人士、退休將領、海外華僑，共同紀念中華民國歷史。
國民黨4日晚間以「勝利與和平」為主題，於台北晶華酒店舉辦「二戰勝利暨台灣光復80周年紀念酒會」。活動日期與主視覺設計，延續1945年9月4日國民黨總裁蔣中正於重慶軍事委員會禮堂主持慶祝勝利茶會的歷史傳統。現場出席者包括駐華使節、友邦代表、國際媒體人士、退休將領、海外華僑，共同紀念中華民國歷史。圖／國民黨文傳會

國民黨4日晚間以「勝利與和平」為主題，於台北晶華酒店舉辦「二戰勝利暨台灣光復80周年紀念酒會」。活動日期與主視覺設計，延續1945年9月4日國民黨總裁蔣中正於重慶軍事委員會禮堂主持慶祝勝利茶會的歷史傳統。現場出席者包括駐華使節、友邦代表、國際媒體人士、退休將領、海外華僑，共同紀念中華民國歷史上具有重大意義的一頁。

國民黨主席朱立倫致詞時表示，80年前在中國國民黨的領導下，全體國人同心抗戰，最終取得抗戰勝利，台灣重歸中華民國版圖，國際秩序亦因此重整。戰後中華民國成為聯合國創始會員國之一，國際地位獲得提升，並對世界和平與重建作出實質貢獻。紀念歷史不僅是追憶，更是承擔傳遞真相與教育後代的責任，中國國民黨將持續秉持此一精神，堅定守護中華民國與台灣。

朱立倫指出，歷史經驗帶來啟示，而責任則在於當下與未來。近年來，台灣民主制度面臨嚴峻挑戰，國民黨在一系列政治性罷免行動中展現團結，最終以「31比0」的結果維護人民意志，彰顯民主韌性與制度價值。他並回顧過去四年推動的黨務改革，強調國民黨已在年輕化、國際化、現代化方面取得具體進展，顯示國民黨不僅承載歷史傳統，更具備面向未來的能力。

朱立倫同時表示，此次酒會為其任內最後一次主持的大型外事活動，意義深遠。他感謝長期支持中華民國的各國使節、國際友人及國內外各界，並表示深信國民黨將繼續承擔責任，守護中華民國，並與國際社會協力，維護區域與世界的和平與自由。

副主席夏立言表示，今年酒會特別規畫三項特色，以彰顯歷史氛圍並強化文化傳承。四款印有二戰歷史影像之紀念啤酒，供與會者自由取用，象徵共享勝利與和平。由徐宗懋老師提供的珍貴歷史照片，陳列於會場入口兩側，呈現波瀾壯闊的時代記憶。賓客離場時致贈二戰勝利紀念環保袋、明信片與海報。

夏立言指出，上述安排旨在藉由文化再現與互動體驗，使國際友人更加理解中華民國在二戰中的歷史角色與貢獻，並引導青年世代體認自由與和平的可貴。

