邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光。圖／羅智強辦公室提供
民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光。圖／羅智強辦公室提供

民進黨立委邱議瑩去年因涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」，昨邱議瑩遭檢方提起公訴。邱議瑩昨表示，一時失控是她的不對。羅智強今則表示，依刑法公然侮辱罪最重可處1年有期徒刑，「邱議瑩有可能坐牢！」

羅智強在臉書表示，他正在日本和國民黨20多位立委進行國會訪問，得知邱議瑩被起訴的消息，這是給暴力邱議瑩，迎頭痛擊

羅智強說，去年在立法院暴力攻擊羅智強的邱議瑩，繼法院判賠20萬後，再遭檢方提起公訴。民事判賠，刑事起訴，向來囂張跋扈的邱議瑩，連踢二次鐵板。

羅智強說，民事部分，他已將賠款全數用來支援被民進黨司法清算的高雄罷免黃捷團體。算是幫邱議瑩消一點業障。刑事部分，依刑法公然侮辱罪，最重可處1年有期徒刑。「邱議瑩有可能坐牢！」

羅智強說，他的心情，平靜而欣慰，這不只是羅智強個人的勝利，更是還給善良台灣的遲來的公道。民進黨是暴力黨，邱議瑩就是指標中的指標

羅智強說，邱議瑩是暴力慣犯、打人累犯，動不動就出手出腳，曾掌摑立委李慶華，曾腳踹法務部長辦公室大門，去年用偷襲的方式打羅智強耳光。但邱議瑩在政壇呼風喚雨，沒有人能制止邱議瑩的囂張跋扈，邱議瑩也從來不曾為她的惡形惡狀付出代價，但這位暴力慣犯甚至極可能成為賴清德欽點的民進黨高雄市長候選人。何其荒謬！

羅智強說，他能做的，就是用盡全力，對抗這樣的荒謬！他為什麼要參選國民黨主席？他希望能有更大的力量，帶領國民黨，對民進黨執政下林林總總的荒謬，迎頭痛擊！讓民進黨裡的邱議瑩們，都付出他們該付出的代價！

邱議瑩 羅智強 民進黨

