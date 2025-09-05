該講抗戰還是終戰？ 黃暐瀚喊話賴清德：雙十還有機會

今年是對日抗戰勝利80周年，賴清德總統九三軍人節赴圓山忠烈祠主持秋祭，他當天在臉書發文指「今年，是第二次世界大戰終戰80周年」，仍不提「抗戰」。資深媒體人黃暐瀚表示，賴總統應該紀念抗戰勝利80周年。

到底該講「抗戰」還是「終戰」？黃暐瀚昨晚在臉書表示，賴總統的軍人節談話，引發了爭議。他認為賴總統應該公開紀念「抗戰勝利」80周年，理由有4，因為是80周年、因為對岸一直在跟中華民國搶正統、因為台灣派需要團結中華民國派、因為美國也在紀念（川普、AIT、飛虎隊）。

黃暐瀚表示，前總統李登輝的例子，他舉過多次了。李登輝出生時台灣是日本統治，活到23歲中華民國政府才光復來台，台灣閩、客、外省、原民不同的家庭，對於同一件事，感受常常不同。沒有參與抗日的李登輝，當上中華民國總統之後，一樣在1995年公開紀念「抗戰勝利50周年」。等到2015年抗戰70周年時，卸任總統的「平民李登輝」再投書日本媒體，講出個人的感受。

黃暐瀚表示，是總統，就說總統該說的話，做總統該做的事。錯過了九三，還有雙十，還有機會。

網友反應不一，「不必，終戰才是客觀事實，不要加油添醋」、「越文明的國家就越不會去慶祝什麼戰爭勝利」、「我寧願相信，是幕僚沒有提醒他，而不是他的意思」、「結果就是人家不想講抗日」、「臭脾氣，別指望」、「錯過了雙十還有光復節」、「要做中華民國總統」、「這也是執政者的包袱。面對不同族群認知，和自己的族群認知，還是要以『總統之姿』，做該做的事」、「堂堂正正的中華民國對日抗戰勝利」。

