勿忘歷史使命 管中閔：不敢提抗戰勝利的 不配領導國軍
今年的九三軍人節，也是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，賴清德總統不提抗戰而說「終戰」。台灣大學前校長管中閔昨天在臉書發文，他表示，國軍的犧牲是為了保護中華民國，我們這些後生晚輩也絕對不能忘了這個歷史使命。「我認為，不願意提中華民國的，不敢提抗戰勝利的，不紀念抗戰犧牲國軍的，都不配領導國軍」。
管中閔9月3日受邀參加中央軍事院校校友總會舉辦的抗戰勝利紀念大會，地點在中山堂廣場，他表示，選擇軍人節，中山堂廣場又是1945年10月25日台灣民眾歡慶光復的地點，這使得紀念活動更具意義。
管中閔致詞時以淞滬會戰和常德保衛戰為例，強調國軍前輩的犧牲，曠古絕倫；國軍前輩的壯烈，震古鑠今。他表示，看到許多人熱心準備活動，眾多前輩頂著酷暑來參加，他非常感動。但是看到一些逐漸衰老的身影仍然站在那裡，他心中還是不免感傷。坐在場中汗流浹背時，偶爾一陣涼風襲來，提醒他堅持初衷，讓真正的抗戰記憶繼續傳遞下去。
