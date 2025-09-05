勿忘歷史使命 管中閔：不敢提抗戰勝利的 不配領導國軍

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔（左）9月3日參加中央軍事院校校友總會在中山堂廣場舉辦的抗戰勝利紀念大會，右為中央軍事院校校友總會理事長彭進明。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔（左）9月3日參加中央軍事院校校友總會在中山堂廣場舉辦的抗戰勝利紀念大會，右為中央軍事院校校友總會理事長彭進明。圖／取自管中閔臉書

今年的九三軍人節，也是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，賴清德總統不提抗戰而說「終戰」。台灣大學前校長管中閔昨天在臉書發文，他表示，國軍的犧牲是為了保護中華民國，我們這些後生晚輩也絕對不能忘了這個歷史使命。「我認為，不願意提中華民國的，不敢提抗戰勝利的，不紀念抗戰犧牲國軍的，都不配領導國軍」。

管中閔9月3日受邀參加中央軍事院校校友總會舉辦的抗戰勝利紀念大會，地點在中山堂廣場，他表示，選擇軍人節，中山堂廣場又是1945年10月25日台灣民眾歡慶光復的地點，這使得紀念活動更具意義。

管中閔致詞時以淞滬會戰和常德保衛戰為例，強調國軍前輩的犧牲，曠古絕倫；國軍前輩的壯烈，震古鑠今。他表示，看到許多人熱心準備活動，眾多前輩頂著酷暑來參加，他非常感動。但是看到一些逐漸衰老的身影仍然站在那裡，他心中還是不免感傷。坐在場中汗流浹背時，偶爾一陣涼風襲來，提醒他堅持初衷，讓真正的抗戰記憶繼續傳遞下去。

