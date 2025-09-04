冷眼集／大撒幣政策 看不到問題根本

大罷免慘敗，賴政府為了吸引青壯年目光，政院推動婚育宅、育嬰留停彈性化等方案。然而，民進黨政府應該思考的是，如何搶救已跳票的社宅政見、改善職場勞動環境；若只是一味透過大撒幣式的補貼，甚至是頭痛醫腳、腳痛醫頭，不但解決不了問題，更恐讓人民納稅錢打水漂。

過去一年來，在野黨期待政府拚民生、經濟，國民黨立委去年就提案修正住宅法、紀念日及節日實施條例，盼更加友善青年夫妻居住需求及減輕勞工壓力，但民進黨卻只忙於大罷免，不顧民生需求。如今大罷免翻車，給賴政府一記重拳，民進黨才思考重回民生戰場，並試圖奪回過去占優勢的青壯年選票。

友善青年婚育的相關政策早就該討論，如今政府為轉移焦點，短時間趕鴨子上架，結果配套不足，遭眾多民團批評政府這一系列政策不但是做半套，更甚至搞錯方向。例如政院光喊婚育優先，卻忘了弱勢配套；光想育嬰留停，卻不見薪資保障，從居住市場到職場環境改善一塌糊塗。

回顧這幾年，民進黨政府打著加薪口號，實則物價飆漲，產業布局嚴重失衡，過去一再以科技業護國神山撐場，但對協助國內產業升級轉型、改善經貿體質等措施完全失守，當面對美國對等關稅衝擊，只能跟競爭國比關稅、比售價，讓台灣優勢的農業、傳產等護國群山如土石流傾瀉，產業及就業市場失衡，人民薪資及整體勞動條件當然就差，年輕人又怎麼敢婚敢生？

如今面對我國人口數連十九個月負成長慘況，再加上政治上失利，民進黨政府才急推補救政策，但內容不見實質制度改革，只在現有措施上微調，如擴大租金補貼就是大撒幣政策，解決不了問題根本。政府推動施政，花的是納稅人的血汗錢，若政策無法精準回應民眾需求，選舉時自然也得不到選民支持。

