健康台灣委員會議 賴總統：善用AI 從疾病治療轉為預防

賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，會中聚焦人工智慧（ＡＩ）如何協助醫療，賴總統表示，ＡＩ是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，智慧醫療是打造「健康台灣」的重要一環，衛福部應持續推動次世代數位醫療平台、落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。

賴總統指出，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，政府必須啟動健康照護政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

衛福部長石崇良報告第四次委員會議列管事項，提升馬拉松運動安全，明訂主辦單位應沿途設置救護站及配置自動體外心臟去顫器（ＡＥＤ），其配置數量與地點，以事故發生後四分鐘至六分鐘內，救護人員及設備得抵達或投入事故現場處理為原則；政府持續推動自行車道、健行步道布建計畫，預計每年增加五十五公里自行車騎乘空間。

應對高齡社會需求，石崇良表示，醫療照護由住院逐漸移轉至門診，例如門診靜脈抗生素治療。亦可採遠距醫療、在宅急症照護及居家醫療等。改善商業保險影響醫療資源使用現象，衛福部將提供在宅醫療等經驗發生率及自費金額使用情形，提供金管會，再由壽險公會評估開發可能性。

在妥善處理原料藥部分，石崇良說，食藥署持續鼓勵藥廠能夠新增原料藥的來源，分散風險，提出「精進我國製藥研發品質及登記量能」的委辦計畫，輔導業者申請藥品製劑時，加速原料藥來源的申請技術文件準備。

