聽新聞
0:00 / 0:00

健康台灣委員會議 賴總統：善用AI 從疾病治療轉為預防

聯合報／ 記者蔡晉宇廖靜清／台北報導
賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，衛福部長石崇良（中）、食藥署署長姜至剛（左）與總統府發言人郭雅慧（右）出席會後記者會，說明會議中各委員們提出的建議與想法。記者許正宏／攝影
賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，衛福部長石崇良（中）、食藥署署長姜至剛（左）與總統府發言人郭雅慧（右）出席會後記者會，說明會議中各委員們提出的建議與想法。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，會中聚焦人工智慧（ＡＩ）如何協助醫療，賴總統表示，ＡＩ是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，智慧醫療是打造「健康台灣」的重要一環，衛福部應持續推動次世代數位醫療平台、落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。

賴總統指出，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，政府必須啟動健康照護政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

衛福部長石崇良報告第四次委員會議列管事項，提升馬拉松運動安全，明訂主辦單位應沿途設置救護站及配置自動體外心臟去顫器（ＡＥＤ），其配置數量與地點，以事故發生後四分鐘至六分鐘內，救護人員及設備得抵達或投入事故現場處理為原則；政府持續推動自行車道、健行步道布建計畫，預計每年增加五十五公里自行車騎乘空間。

應對高齡社會需求，石崇良表示，醫療照護由住院逐漸移轉至門診，例如門診靜脈抗生素治療。亦可採遠距醫療、在宅急症照護及居家醫療等。改善商業保險影響醫療資源使用現象，衛福部將提供在宅醫療等經驗發生率及自費金額使用情形，提供金管會，再由壽險公會評估開發可能性。

在妥善處理原料藥部分，石崇良說，食藥署持續鼓勵藥廠能夠新增原料藥的來源，分散風險，提出「精進我國製藥研發品質及登記量能」的委辦計畫，輔導業者申請藥品製劑時，加速原料藥來源的申請技術文件準備。

AI 賴清德 衛福部 慢性病 石崇良 高齡化

延伸閱讀

含糖飲成肥胖元凶 健康台灣鼓勵推無糖手搖飲

商保研議納門診抗生素、在宅急症 評估開發新商品

羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

相關新聞

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

「國民女婿」羅一鈞從小是學霸 疫情一戰成名

即將接疾管署長的羅一鈞現年四十七歲，從小就是學霸，曾任外交替代役，擔任過台大內科兼任主治醫師，進入疾管署長達十七年，新冠...

準健保署長陳亮妤推動求助常態化 諮商政策受好評

陳亮妤為精神科醫師，在衛福部心理健康司長任內，首先提出年輕族群心理諮商政策，十五至卅歲民眾可免費三次心理諮商，政策獲廣大...

綠瞄準2026地方選舉 林俊憲：輸者接受結果 陳亭妃：打造最強戰隊

民進黨已成立選對會，瞄準明年地方選舉。欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲昨表示，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為，對手...

柯文哲淚控冤獄 檢批司法奇觀

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主...

健康台灣委員會議 賴總統：善用AI 從疾病治療轉為預防

賴清德總統昨天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，會中聚焦人工智慧（ＡＩ）如何協助醫療，賴總統表示，ＡＩ是新時代的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。