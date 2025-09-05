準健保署長陳亮妤推動求助常態化 諮商政策受好評

陳亮妤為精神科醫師，在衛福部心理健康司長任內，首先提出年輕族群心理諮商政策，十五至卅歲民眾可免費三次心理諮商，政策獲廣大回響，後續擴大為十五至四十五歲青壯年，每人三次心理諮商費用，推動求助常態化，頗受社會好評。

陳亮妤畢業於成大醫學系，在美國取得約翰霍普金斯大學公衛博士學位。至衛福部任職前，她在台北市立聯合醫院昆明防治中心擔任主任，長年投身成癮防治，在心健司長任內擴大毒品緩起訴附帶戒癮治療、女性藥癮服務方案、藥癮中途之家等，並成立第一家戒酒暨酒癮防治中心，擴大酒癮治療量能，去年獲頒台灣成癮醫學卓越成就獎。

去年九月，陳亮妤調任為健保署副署長，日前在本報舉行的「看見台灣─ 台灣正走在消除Ｃ肝的路上」專家會議中，結合自身成癮物質防治專長，提出肝炎防治計畫，將擴大Ｂ、Ｃ肝治療，納入酒癮患者常罹患的酒精性肝炎、代謝性脂肪肝與晚期肝纖維化個案，並將追蹤頻率從六個月改為三個月。

陳亮妤被衛福部前部長邱泰源譽為明日之星，她的家族與執政黨家族派系關係緊密，其父為賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌，母親是彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟。她從市立醫院分院主任，二○二三年接任心健司長，去年九月轉任健保署副署長，不到一年，如今接下健保署長，迎接更大的挑戰。

