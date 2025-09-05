聽新聞
0:00 / 0:00

「國民女婿」羅一鈞從小是學霸 疫情一戰成名

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
羅一鈞有「國民女婿」之稱，將成為首位由防疫醫師起步的疾管署長。圖／聯合報系資料照片
羅一鈞有「國民女婿」之稱，將成為首位由防疫醫師起步的疾管署長。圖／聯合報系資料照片

即將接疾管署長的羅一鈞現年四十七歲，從小就是學霸，曾任外交替代役，擔任過台大內科兼任主治醫師，進入疾管署長達十七年，新冠疫情期間多次站在第一線，表現亮眼，人緣奇佳，成為大家口中的「國民女婿」，如今正式「解鎖」疾管署長。

大家對羅一鈞的印象多來自新冠期間，他不厭其煩，仔細說明新冠的傳播與預防，其實他對愛滋防治也著力甚深，曾經成立第一個由醫師專文介紹愛滋相關知識的部落格「心之谷」，親自上線解答網友的疑難雜症，後續還整理出版成冊。

身為花蓮人的羅一鈞小學五年級就跳級念國中，考上建國中學數理資優班後，又以榜首之姿進入台大醫學系，因遇上台大實驗新學制，六年內提前畢業。二○○一年羅一鈞放棄國軍醫官資格，參加第一屆外交替代役徵選，至非洲馬拉威服役，當地愛滋病流行嚴重，他努力彙整教育課程講義在當地衛教，也因此決定投身傳染病防治領域。

二○○八年羅一鈞考取防疫醫師，投入公職，至美國疾病管制與預防中心受訓二年，二○一六年接任疾管署副署長，如今升為署長。

羅一鈞從不避諱告訴大家，他在卅八歲那年罹患糖尿病，因為突然愛吃甜食及大量喝水等，體重還是直直落，驚覺自己身體出問題。由於父母都有糖尿病史，他對罹病不意外。他也坦言，身為醫師，覺得自己不會變成病人，但他坦然面對，也致力成為一個好病人，成為榜樣。

疫情 羅一鈞 疾管署

延伸閱讀

羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

相關新聞

美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

綠瞄準2026地方選舉 林俊憲：輸者接受結果 陳亭妃：打造最強戰隊

民進黨已成立選對會，瞄準明年地方選舉。欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲昨表示，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為，對手...

「國民女婿」羅一鈞從小是學霸 疫情一戰成名

即將接疾管署長的羅一鈞現年四十七歲，從小就是學霸，曾任外交替代役，擔任過台大內科兼任主治醫師，進入疾管署長達十七年，新冠...

柯文哲淚控冤獄 檢批司法奇觀

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主...

冷眼集／大撒幣政策 看不到問題根本

大罷免慘敗，賴政府為了吸引青壯年目光，政院推動婚育宅、育嬰留停彈性化等方案。然而，民進黨政府應該思考的是，如何搶救已跳票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。