「國民女婿」羅一鈞從小是學霸 疫情一戰成名
即將接疾管署長的羅一鈞現年四十七歲，從小就是學霸，曾任外交替代役，擔任過台大內科兼任主治醫師，進入疾管署長達十七年，新冠疫情期間多次站在第一線，表現亮眼，人緣奇佳，成為大家口中的「國民女婿」，如今正式「解鎖」疾管署長。
大家對羅一鈞的印象多來自新冠期間，他不厭其煩，仔細說明新冠的傳播與預防，其實他對愛滋防治也著力甚深，曾經成立第一個由醫師專文介紹愛滋相關知識的部落格「心之谷」，親自上線解答網友的疑難雜症，後續還整理出版成冊。
身為花蓮人的羅一鈞小學五年級就跳級念國中，考上建國中學數理資優班後，又以榜首之姿進入台大醫學系，因遇上台大實驗新學制，六年內提前畢業。二○○一年羅一鈞放棄國軍醫官資格，參加第一屆外交替代役徵選，至非洲馬拉威服役，當地愛滋病流行嚴重，他努力彙整教育課程講義在當地衛教，也因此決定投身傳染病防治領域。
二○○八年羅一鈞考取防疫醫師，投入公職，至美國疾病管制與預防中心受訓二年，二○一六年接任疾管署副署長，如今升為署長。
羅一鈞從不避諱告訴大家，他在卅八歲那年罹患糖尿病，因為突然愛吃甜食及大量喝水等，體重還是直直落，驚覺自己身體出問題。由於父母都有糖尿病史，他對罹病不意外。他也坦言，身為醫師，覺得自己不會變成病人，但他坦然面對，也致力成為一個好病人，成為榜樣。
