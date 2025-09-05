聽新聞
綠瞄準2026地方選舉 林俊憲：輸者接受結果 陳亭妃：打造最強戰隊
民進黨已成立選對會，瞄準明年地方選舉。欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲昨表示，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為，對手綠委陳亭妃則稱，選對會將打造二○二六最強戰隊。有意投入高雄市長選舉的綠委林岱樺說，賴清德總統和高雄市長陳其邁沒在選對會，是非常好的安排。
民進黨二○二六選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，成員涵蓋黨內各派系。
台南、高雄是民進黨優勢選區，黨內有多位立委預計投入初選。林俊憲說，選對會成立，代表民進黨要開始啟動明年縣市長選舉的相關準備工作，對於相關提名作業、遊戲規則，民進黨是民主開放的政黨，所有規則訂得清楚，也希望黨內彼此要君子之爭，贏的人能做團結、整合工作，輸的人要接受選舉結果。
陳亭妃表示，選對會中有各派系推出的代表，除了為初選的縣市訂出相關期程，也能為徵召區的縣市找到最強候選人，相信選對會將為民進黨打造出二○二六最強戰隊。
林岱樺昨接受廣播節目專訪時表示，她相信選對會機制，其中派系代表是很明確的，各派系共同討論共識下去執行二○二六縣市首長的提名，賴總統和高雄市長陳其邁沒有在這個名單上是非常好的安排，國人與市民還是希望總統跟市長認真拚施政，不要被拖進初選，被迫選邊站，認真做事就是最好的服務。
