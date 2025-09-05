聽新聞
0:00 / 0:00

綠瞄準2026地方選舉 林俊憲：輸者接受結果 陳亭妃：打造最強戰隊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

民進黨已成立選對會，瞄準明年地方選舉。欲角逐台南市長的民進黨立委林俊憲昨表示，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為，對手綠委陳亭妃則稱，選對會將打造二○二六最強戰隊。有意投入高雄市長選舉的綠委林岱樺說，賴清德總統和高雄市長陳其邁沒在選對會，是非常好的安排。

民進黨二○二六選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，成員涵蓋黨內各派系。

台南、高雄是民進黨優勢選區，黨內有多位立委預計投入初選。林俊憲說，選對會成立，代表民進黨要開始啟動明年縣市長選舉的相關準備工作，對於相關提名作業、遊戲規則，民進黨是民主開放的政黨，所有規則訂得清楚，也希望黨內彼此要君子之爭，贏的人能做團結、整合工作，輸的人要接受選舉結果。

陳亭妃表示，選對會中有各派系推出的代表，除了為初選的縣市訂出相關期程，也能為徵召區的縣市找到最強候選人，相信選對會將為民進黨打造出二○二六最強戰隊。

林岱樺昨接受廣播節目專訪時表示，她相信選對會機制，其中派系代表是很明確的，各派系共同討論共識下去執行二○二六縣市首長的提名，賴總統和高雄市長陳其邁沒有在這個名單上是非常好的安排，國人與市民還是希望總統跟市長認真拚施政，不要被拖進初選，被迫選邊站，認真做事就是最好的服務。

台南 林俊憲 陳亭妃 賴清德

延伸閱讀

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

立委林俊憲台南號召捐血 逾120袋挹注血庫

林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰

相關新聞

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

國民黨主席改選即將在下月登場，國民黨主席朱立倫今天頒發中評委主席團證書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔，引發外界聯...

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

美國關稅衝擊藥品市場 衛福部長石崇良揭三大因應政策

總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，外界關注，美國關稅政策對於生醫新藥帶來的衝擊，如何給予協助。衛福部長石崇良於委員...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。