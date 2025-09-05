陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須由原任職機關立法院來啟動調查；法律雖然沒有強制要求，但既然民意有要求，立院應可思考是否發動調查。

國民黨立委馬文君說，法律沒有規定不行，是要去限制什麼？法律該怎麼做就怎麼做，怎麼會用民意去看？洪秀柱現在就是沒有任何公職身分，卸任也很久了，陸委會這種說法實在很奇怪。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，洪秀柱觀禮閱兵是政治觀感問題，民意代表非公務員，如果用兩岸條例第卅三之一條法辦洪秀柱，有羅織罪名之嫌。

東吳大學政治系副教授左宜恩指出，洪秀柱雖曾任立法院副院長，但其主要身分為立委，與第九之三條規範的政務官及軍職人員性質上有差異；若認為洪秀柱符合規範，立法院是否具有調查權也有疑義。

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧昨下午在北京人民大會堂會見洪秀柱，他針對九三紀念活動與閱兵指出，這一次紀念活動，從國際國內的一些反應來看，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量。

洪秀柱說，這次九三閱兵，不只是軍力的展示，是真的讓世界各國可以看到，「從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人。」

