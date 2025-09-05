冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止
民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕相繼宣布不接任黨主席，讓黨內陷入戰國時代群雄混戰，若重量級人選再不出來定於一尊，恐怕兩次大罷免完勝氣勢，也會逐漸被消耗殆盡。
國民黨以卅二比零輾壓大罷免團體後，原本黨內氣勢一片大好，但隨著黨內大咖都無意參選黨主席後，全黨陷入焦慮與不安。其中台北市長蔣萬安、桃園市長張善政仍有連任壓力，前立法院長王金平也期盼世代交替，導致國民黨內參選者爆炸。
這段時間黨內天王檯面下穿梭、暗鬥戲碼，不斷進行中。對朱立倫裁併黃復興怒氣未消的軍系結合鄭麗文，企圖防堵朱立倫連任，另外朱立倫在郝龍斌可能參選風聲時指還是期待「眾望所歸者」等語，也令人嗅到「卡郝」意味。朱立倫昨日頒發證書給前中廣董事長趙少康，算是再次出牌逼趙少康表態。
面對賴政府聲勢下滑、國民黨可望撥雲見日重返執政之際，此時國民黨主席人選，不只要能帶領國民黨「大象轉身」跟上新時代腳步，還要有圓融手腕處理「藍白合」迎戰二○二六年選舉，以及無私心擔任二○二八年「造王者」角色，更要能號令立法院黨團展現重返執政的能力，角色至為關鍵。
國民黨背後有龐大財務壓力與黨務沉痾，是問鼎二○二八年大位者的包袱，但藍營一片混戰也讓中間選民快對國民黨失去耐性，若大咖再繼續等抬轎，不時上演宮鬥劇，甚至認為坐等賴政府失分就能「躺著贏」，那將會大錯特錯，讓反罷免民意失望透頂。
