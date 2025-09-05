聽新聞
柯文哲淚控冤獄 檢批司法奇觀

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化卅年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。檢察官以重要證人未詰問完建議再羈押，合議庭諭知柯、應先還押，近日裁定。

柯與應女目前處於審判中「第四次」押期內，押期自八月二日到十月一日止，羈押庭召開原因是台北市前副市長彭振聲前天作證提早結束「擠」出來的庭期，依法合議庭在十月一日前作成裁定即可。

柯文哲妻子陳佩琪昨在囚車押解柯到院時，抓著鐵網哭泣，癱坐喊「他犯了什麼罪？」後進法庭旁聽，柯法庭內說到激動處她也落淚。

柯講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。

柯說，已被押一年了，不管是他、陳佩琪、三個子女、李文宗、李文娟，甚至他的助理都被抄家，全部都被搜索過，連銀行保險箱都被查，是否有虛擬貨幣冷錢包，結果到底查到什麼？

檢方表示，柯文哲答辯混淆「程序違法」與「實體違法」，京華城案公文程序跑完不等於合法，以都更名義取得廿％容獎創造上百億利益，才是起訴重點。

檢察官說，柯文哲案創造了「司法奇觀」，羈押禁見，臉書卻可在法院開庭時同步貼出法庭活動、證據資料或詮釋證據「以科技突破法律的禁令」，顯示柯毫無遵法意識，在看守所尚且如此，交保後更易壓迫司法，建議再羈押柯。

