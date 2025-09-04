美國關稅衝擊藥品市場 衛福部長石崇良揭三大因應政策

總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，外界關注，美國關稅政策對於生醫新藥帶來的衝擊，如何給予協助。衛福部長石崇良於委員會後記者會說明，風險最高的是專利期內的藥品，衛福部研擬三大政策作為因應。

石崇良表示，有關美國關稅政策的影響，美方目前為止對於藥品的關稅，仍然還沒有最後的決定，並未如傳言所說，要提高至200%或250%。衛福部會持續關注藥品關稅最終的結果，因為台灣相當仰賴進口，尤其是專利期內的新藥。

石崇良指出，雖然目前藥品還是零關稅，但衛福部也會未雨綢繆。如果因為美國關稅政策的緣故，倘若接下來美國對藥品關稅政策有變，進而造成全球的藥價有所影響，衛福部也做好了一些風險的評估，並提出三大政策。

石崇良說明，第一，風險最高、脆弱度最高，就是這些進口的還在專利期內的藥品，因為它的可替代性是比較低的。以這一類藥品來講，目前盤點過後大約有700多項，屬於基礎用藥的大約200多項，換算起來健保一年的申報金額大概在200億左右。

石崇良說，所以在韌性特別條例的預算裡面，行政院有編列支持健保200億的特別預算來作為因應。未來若因關稅造成全球藥價浮動，必須調整健保給付藥價，來確保國人的用藥無虞。

石崇良表示，第二，剛過專利期的藥品，目前盤點未來六年內，大概會有70多項的專利藥會陸陸續續過了專利期，因此今年4月也修訂了健保的藥價給支付標準。對於剛過專利期五年內，藥廠若在台灣生產製造相似藥，衛福部給予跟原廠同樣的價格，鼓勵藥廠盡早做分散風險。

石崇良提到，第三，對於生產相似藥品的廠商有鼓勵措施，盼透過多元用藥，來分散缺藥的風險。今年在生物相似藥的部分，跟去年一樣有鼓勵使用的措施；藥價調整上，生物相似藥也有相當對於基準用藥的藥價保證。

為了確保國人用藥無虞，石崇良指出，衛福部由健保署跟食藥署結合，強化「預警制度」，監測500至800多項的基本用藥。若遇到全球原料供應短缺、生產線出狀況，都可能造成短時間供藥不穩定，因此必須有足夠的時間預做準備，利用其他替代方式去增加產能。

