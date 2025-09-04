美國關稅衝擊藥品市場 衛福部長石崇良揭三大因應政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府今天舉行「健康台灣推動委員會第5次委員會議」，衛福部長石崇良（圖）等人出席會後記者會，說明會議中各委員們提出的建議與想法，針對藥品進出口美國的關稅調整，石崇良表示台灣目前仰賴新藥、專利用藥的進口，未來將輔導業者針對專利過期的學名藥開發，讓國內可以穩定用藥。記者許正宏／攝影
總統府今天舉行「健康台灣推動委員會第5次委員會議」，衛福部長石崇良（圖）等人出席會後記者會，說明會議中各委員們提出的建議與想法，針對藥品進出口美國的關稅調整，石崇良表示台灣目前仰賴新藥、專利用藥的進口，未來將輔導業者針對專利過期的學名藥開發，讓國內可以穩定用藥。記者許正宏／攝影

總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，外界關注，美國關稅政策對於生醫新藥帶來的衝擊，如何給予協助。衛福部石崇良於委員會後記者會說明，風險最高的是專利期內的藥品，衛福部研擬三大政策作為因應。

石崇良表示，有關美國關稅政策的影響，美方目前為止對於藥品的關稅，仍然還沒有最後的決定，並未如傳言所說，要提高至200%或250%。衛福部會持續關注藥品關稅最終的結果，因為台灣相當仰賴進口，尤其是專利期內的新藥。

石崇良指出，雖然目前藥品還是零關稅，但衛福部也會未雨綢繆。如果因為美國關稅政策的緣故，倘若接下來美國對藥品關稅政策有變，進而造成全球的藥價有所影響，衛福部也做好了一些風險的評估，並提出三大政策。

石崇良說明，第一，風險最高、脆弱度最高，就是這些進口的還在專利期內的藥品，因為它的可替代性是比較低的。以這一類藥品來講，目前盤點過後大約有700多項，屬於基礎用藥的大約200多項，換算起來健保一年的申報金額大概在200億左右。

石崇良說，所以在韌性特別條例的預算裡面，行政院有編列支持健保200億的特別預算來作為因應。未來若因關稅造成全球藥價浮動，必須調整健保給付藥價，來確保國人的用藥無虞。

石崇良表示，第二，剛過專利期的藥品，目前盤點未來六年內，大概會有70多項的專利藥會陸陸續續過了專利期，因此今年4月也修訂了健保的藥價給支付標準。對於剛過專利期五年內，藥廠若在台灣生產製造相似藥，衛福部給予跟原廠同樣的價格，鼓勵藥廠盡早做分散風險。

石崇良提到，第三，對於生產相似藥品的廠商有鼓勵措施，盼透過多元用藥，來分散缺藥的風險。今年在生物相似藥的部分，跟去年一樣有鼓勵使用的措施；藥價調整上，生物相似藥也有相當對於基準用藥的藥價保證。

為了確保國人用藥無虞，石崇良指出，衛福部由健保署跟食藥署結合，強化「預警制度」，監測500至800多項的基本用藥。若遇到全球原料供應短缺、生產線出狀況，都可能造成短時間供藥不穩定，因此必須有足夠的時間預做準備，利用其他替代方式去增加產能。

關稅 藥品 衛福部 石崇良 健保給付

延伸閱讀

商保研議納門診抗生素、在宅急症 評估開發新商品

羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

相關新聞

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

國民黨主席改選即將在下月登場，國民黨主席朱立倫今天頒發中評委主席團證書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔，引發外界聯...

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

美國關稅衝擊藥品市場 衛福部長石崇良揭三大因應政策

總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，外界關注，美國關稅政策對於生醫新藥帶來的衝擊，如何給予協助。衛福部長石崇良於委員...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。