影／美關稅影響國人用藥？ 石崇良：輔導業者開發學名藥
總統府今天舉行「健康台灣推動委員會第5次委員會議」，衛福部長石崇良、食藥署署長姜至剛與總統府發言人郭雅慧出席會後記者會，說明會議中各委員們提出的建議與想法，石崇良並回覆記者提問，針對藥品進出口美國的關稅調整，石崇良表示台灣目前仰賴新藥、專利用藥的進口，未來將輔導業者針對專利過期的學名藥開發，讓國內可以穩定用藥。
