防治詐騙 卓榮泰促完成普發現金安全防範制度

中央社／ 台北4日電

普發現金預計在韌性特別預算公布後1個月內發放，行政院卓榮泰今天表示，由於過往普發現金的領取機制相當多元，詐騙集團此次極可能再次利用各式手法欺騙民眾，請打詐中心指揮官、內政部次長馬士元等人在發放前完成整套安全防範制度，發放後依制度執行。

立法院會日前通過攸關普發新台幣1萬現金的韌性特別條例修正草案，政院規劃，待立法院下個會期開議後，就盡速將特別預算案送審，力拚特別預算公布後1個月內開始普發，發放方式則將以發放6000元的模式為基礎。

行政院晚間發布新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院114年第4次治安會報會議時表示，鑑於先前「普發現金」的領取機制相當多元，詐騙集團此次極可能再次利用各式手法欺騙民眾，因此站在打詐第一線的檢、警、調各單位及各部會，應配合「行政院打擊詐欺指揮中心」指揮系統與防詐機制，在普發現金的發放上進行安全管控。

卓榮泰要求，行政院秘書長張惇涵應持續召會研商，馬士元則要負起相關責任並與行政院顧問李孟諺充分配合，在普發現金正式發放前完成整套安全防範制度，發放後依制度確實執行。

卓榮泰也提醒，目前市面及網路上已出現相關詐欺行為，請有關部會蒐集相關詐欺態樣，比照「165打詐儀錶板」模式完整揭露，讓民眾清楚了解哪些行為屬於不法詐騙行為，並提前強化宣導，使社會大眾周知，避免受騙，確保政策圓滿落實。

對於打詐相關工作，卓榮泰要求，占財損數較高的「投資詐欺」類，數發部應強化監管網路廣告平台，持續偵測涉詐訊息及帳號停權，金管會則需加強執行洗錢防制及敦促業者落實臨櫃關懷提問。

對於網路電話交換機造成先前假檢警、假親友案件驟升，卓榮泰則促國家通訊傳播委員會（NCC）、財政部及經濟部參考警政署建議，研議網路電話交換機進口管理及後續流向追蹤。另外，卓榮泰也要求NCC及數發部共同研議境外網域商與網路資料中心資料調閱困難的解決方案。

對於農漁會信用部反詐作為，卓榮泰說明，農漁會信用部的特點是分布密度高、接觸客群多為位在偏鄉，處於資訊劣勢的高齡農、漁民，而這些農、漁民極易成為詐騙集團覬覦的對象，是金融防詐的重要防線，農業金融署應持續精進各項反詐騙作為，強力督導農漁會信用部強化辨識詐騙手法及可疑交易態樣，並落實更多臨櫃關懷提問工作。

行政院 卓榮泰 詐騙集團 普發現金

