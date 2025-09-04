健康台灣委員會討論熱烈 推生醫產業成第二座護國神山
總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，據了解，會中委員討論熱烈，大家一致表達，希望推動台灣智慧醫療、生醫產業，打造第二座護國神山。
會中，台大醫學院長、委員會顧問吳明賢表示，智慧醫療結合健康照護，希望台灣發展出來的技術，到國際上也可以使用。台灣有這樣的實力，只是沒有像半導體一樣有自己的品牌。但希望現在的技術，可以推展到所有的醫學中心，建議衛福部要提出誘因，同時加速投資與推動。
醫師公會全聯會理事長、委員周慶明表示，他延續吳明賢院長所提，認為台灣AI其實已經有高度發展，希望運用於台灣的醫療、運用於國際上以外，希望可以運用在基層診所。
周慶明提到，AI智慧醫療導入基層診所，應建立共享機制，由政府協調，醫學中心提供技術，診所端實際運用，建構三方合作機制，把AI智慧醫療的模組帶入基層醫療院所，提升照顧品質，強化病患信任，同時縮短城鄉差距，並減少誤診、過度轉診問題，也促進AI醫療的運用和產業發展。
周慶明也呼籲，智慧醫療相關法規要與時俱進，例如AI模型責任歸屬、醫師免責條款、個資保護，在醫療法上也要增列輔助性的醫療技術適用範圍等。
