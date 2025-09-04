快訊

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

三立副總兒突爆「分手江祖平4天」 女方怒喊「不如去驗傷」：法院見！

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）表示主席選舉，因中常會已決定將登記時程延後兩周，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫（右）表示主席選舉，因中常會已決定將登記時程延後兩周，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。記者季相儒／攝影

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒發中評會主席團主席聘書予資深媒體人趙少康、台大前校長管中閔等，他說，黨要走正確路線，跟台灣主流民意相結合，藍白合不能改變，這是重要方向，他也謝謝趙少康、管中閔一起為黨努力。

國民黨今晚就抗戰勝利、台灣光復80周年舉行紀念酒會，現場外賓雲集。朱立倫說，大家共同紀念二戰、抗戰勝利80周年，同時也是台灣光復80週年。要正確認識歷史，整個抗戰是中華民國抗戰成功，由國民黨領導，中華民國政府領導。歷史不能扭曲。政府不做的，民間、在野黨慶祝，讓國際友人參與，希望大家重視和平，希望二戰結束，和平永遠在世界存在。

對於頒發中評會主席團主席聘書予趙少康、管中閔，朱立倫表示，他一再公開說都希望黨能夠由眾望所歸的人來領導，大家全力以赴，努力到最後一分鐘。但也很清楚對所有藍營支持者、台灣民眾最關鍵的，是2028重返執政，這時一定要團結，希望穩住陣腳，同時黨要走正確路線，跟台灣主流民意相結合，藍白合不能改變，這是重要方向、目標，持續努力。

朱立倫強調，謝謝趙少康、管中閔一起為黨努力。至於後續，「大家再等待一下吧，有些耐心吧。中常會決定延後兩星期（指黨主席登記時間），大家稍微有耐心一點，相信會由眾望所歸的人領導國民黨。」

朱立倫 國民黨 管中閔 趙少康 藍白合

延伸閱讀

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書 朱立倫喊一起為國民黨打拚

相關新聞

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

國民黨主席改選即將在下月登場，國民黨主席朱立倫今天頒發中評委主席團證書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔，引發外界聯...

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。