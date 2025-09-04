誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變
國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒發中評會主席團主席聘書予資深媒體人趙少康、台大前校長管中閔等，他說，黨要走正確路線，跟台灣主流民意相結合，藍白合不能改變，這是重要方向，他也謝謝趙少康、管中閔一起為黨努力。
國民黨今晚就抗戰勝利、台灣光復80周年舉行紀念酒會，現場外賓雲集。朱立倫說，大家共同紀念二戰、抗戰勝利80周年，同時也是台灣光復80週年。要正確認識歷史，整個抗戰是中華民國抗戰成功，由國民黨領導，中華民國政府領導。歷史不能扭曲。政府不做的，民間、在野黨慶祝，讓國際友人參與，希望大家重視和平，希望二戰結束，和平永遠在世界存在。
對於頒發中評會主席團主席聘書予趙少康、管中閔，朱立倫表示，他一再公開說都希望黨能夠由眾望所歸的人來領導，大家全力以赴，努力到最後一分鐘。但也很清楚對所有藍營支持者、台灣民眾最關鍵的，是2028重返執政，這時一定要團結，希望穩住陣腳，同時黨要走正確路線，跟台灣主流民意相結合，藍白合不能改變，這是重要方向、目標，持續努力。
朱立倫強調，謝謝趙少康、管中閔一起為黨努力。至於後續，「大家再等待一下吧，有些耐心吧。中常會決定延後兩星期（指黨主席登記時間），大家稍微有耐心一點，相信會由眾望所歸的人領導國民黨。」
