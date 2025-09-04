健康台灣第五次會議 會中聚焦AI輔助醫療

賴清德總統今天召開「健康台灣推動委員會第五次委員會議」，會中聚焦人工智慧（AI）如何協助醫療。賴總統表示，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴總統表示，智慧醫療是打造「健康台灣」的重要一環，國內已逐步建立智慧醫療相關建設，衛福部應在這些基礎上，持續推動次世代數位醫療平台、協助基層醫療院所數位轉型，並且落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。

賴總統指出，請衛福部和各部會、地方政府，繼續加強合作，檢視法規是否完善，讓智慧科技能夠落實在不同的場域，例如提升全民身體活動、監測，以及通報國際疫情，還有應用於長照服務，來促進國人的健康。

賴總統說，生醫產業創新是國家競爭力的關鍵，近年來各部會透過跨域合作，在精進新藥與醫材審查、建構品質穩定的醫藥品供應鏈、強化早期投資創新研發平台，以及市場鏈結，都有具體的成果，請行政團隊持續強化跨部會協作，並提供政策支持，在法規環境的完善之下，除了加速新藥及醫材上市，也繼續推動AI、數位醫療等新興科技。

賴總統表示，也要請國發會和經濟部，藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，以及租稅優惠等政策，來鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資也深化台灣和國際的鏈結。

