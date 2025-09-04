國際警察合作論壇落幕 外交部籲INTERPOL納台

國際警察合作論壇落幕，外交部今天透過新聞稿表示，力推與各國簽訂司法互助、共同打擊犯罪條約協定，並與各國金融監管機關建立通報機制、情資分享，也呼籲「國際刑警組織」儘速將台灣納入全球執法網絡。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部與內政部於1日至3日共同舉辦「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，並於2日上午由行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部常務次長葛葆萱、內政部警政署長張榮興，以及國際警察首長協會（IACP）會長沃克（Ken Walker）、帛琉國務部長艾古斯（GustavAitaro）、馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞動部長查克拉（Wisely Zackhras）、巴拉圭共和國內政部次長艾吉拉（Oscar Rafael Pereira Aguilar）、貝里斯警政署長羅沙多（Anthony Richard Rosado）、聖克里斯多福及尼維斯警政署長沙頓（James Sutton）、吐瓦魯警政署長麥凱利（Matatia Makaili）等共同出席開幕式。

外交部表示，由於跨境毒品、電信詐騙、人口販運、洗錢及網路犯罪等罪行持續在全球各地猖獗擴大，犯罪集團利用科技便利性，可能在任何時地侵犯被害民眾的財物及人身自由，也對國際經貿、區域安全，乃至民主自由價值產生極大威脅。因此，查緝跨越國境的犯罪人士與犯罪所得，一直是各國執法人員面臨的挑戰，更有賴各國執法人員強化國際合作，共同維護全球治安。

外交部強調，為守護民眾安全及民主自由價值，外交部致力推動與各國簽訂司法互助、共同打擊犯罪條約協定，並積極與各國金融監管機關建立通報機制、情資分享等警務合作窗口，具體落實總合外交的政策理念。

外交部提到，台灣有意願並有能力與世界各國共同打擊跨境犯罪，特別呼籲「國際刑警組織」（INTERPOL）秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，共同為全球警政社群打擊跨境犯罪貢獻心力。

外交部說明，此論壇是台灣與各國交流及分享犯罪防制經驗的重要平台。透過邀請來自全球各地的警政首長來台或透過線上視訊方式參與台灣年度最大的國際警政論壇，有助與各國執法人員進行經驗分享與實務交流，有效提升犯罪追訴成效，同時宣示台灣與各國共同攜手打擊並防堵跨境犯罪的決心。

