賴總統：百億元投資智慧醫療 鼓勵企業創新研發
總統府健康台灣委員會4日舉行第五場會議，會後賴清德總統表示，生醫產業創新是國家競爭力的關鍵，盼藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，以及租稅優惠等政策，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資也深化台灣和國際的鏈結。
賴總統表示，智慧醫療是打造「健康台灣」的重要一環。從報告中可以看到，國內已逐步建立智慧醫療相關建設。請衛福部在這些基礎上，持續推動次世代數位醫療平台、協助基層醫療院所數位轉型，並且落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。
賴總統說，請衛福部和各部會、地方政府，繼續加強合作，檢視法規是否完善，讓智慧科技能夠落實在不同的場域，例如提升全民身體活動、監測，以及通報國際疫情，還有應用於長照服務，來促進國人的健康。
賴總統指出，生醫產業創新是國家競爭力的關鍵。近年來，各部會透過跨域合作，在精進新藥與醫材審查、建構品質穩定的醫藥品供應鏈、強化早期投資創新研發平台，以及市場鏈結，都有具體的成果。
賴總統指示，請行政團隊持續強化跨部會協作，並提供政策支持，在法規環境的完善之下，除了加速新藥及醫材上市，也繼續推動AI、數位醫療等新興科技。
賴總統表示，也請國發會和經濟部，藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，以及租稅優惠等政策，來鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資也深化台灣和國際的鏈結。
