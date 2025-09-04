聽新聞
0:00 / 0:00
影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出
國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具備參選黨主席的資格，舉動引發聯想。
朱立倫晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」時表示，感謝兩人願意為黨付出。至於後續主席選舉，他呼籲外界耐心等待，因中常會已決定將登記時程延後兩週，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。
朱立倫強調，藍營最重要的課題是2028能否重返執政，國民黨必須團結一致、走在正確路線，並與台灣主流民意結合。他重申，藍白合作是既定方向，絕不會改變，將持續推動，以帶領國民黨穩健邁向未來。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言