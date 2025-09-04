明年都市基礎工程預算減少 內政部：經費與事權統一下放

因應新版財劃法，中央釋出總預算達3573億元。內政部今開部務會報會後記者會，關於年度預算部分，都市基礎工程、下水道管理比去年減少。國土署長吳欣修坦言，明年因財劃法實施，經費與事權將統一對地方下放，確實有調整並檢討經費補助，未來中央會根據地方真實需求，制定不同條件的補助。

吳欣修今表示，由於明年因財劃法將實施，經費與事權將統一對地方下放，過去都市基礎工程和汙水下水道建設，普遍被認定是地方事務，中央是基於財政劃分提供較多補助，現在財劃法調整後，地方政府已獲得大量補助款，因此內政部確實有調整並檢討經費補助。

吳欣修指出，未來中央也會根據地方真實需求，制定不同條件的補助，將重點放在統籌分配稅款增加不多，但公共建設仍需中央支持的縣市，內政部將提供必要的協助。

媒體追問新青安貸款補貼，吳欣修指出政策確實只到明年6月底，現階段不會延長，未來行政院若有新的政策，會再另行評估是否需要延續，且新安政策主要是針對買房遇到困難的民眾，而非針對所有建築貸款都放寬。

另外針對虛坪改革部分，內政部次長董建宏說，預計明天在台北開第一場說明會，之後將在北、中、南等地陸續舉辦說明會，蒐集業者和相關團體的意見，並說明修法方向，目標是在月底前整合意見，並向行政院匯報，期望能在今年內將法案送入立法院討論。

