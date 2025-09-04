明年都市基礎工程預算減少 內政部：經費與事權統一下放
因應新版財劃法，中央釋出總預算達3573億元。內政部今開部務會報會後記者會，關於年度預算部分，都市基礎工程、下水道管理比去年減少。國土署長吳欣修坦言，明年因財劃法實施，經費與事權將統一對地方下放，確實有調整並檢討經費補助，未來中央會根據地方真實需求，制定不同條件的補助。
吳欣修今表示，由於明年因財劃法將實施，經費與事權將統一對地方下放，過去都市基礎工程和汙水下水道建設，普遍被認定是地方事務，中央是基於財政劃分提供較多補助，現在財劃法調整後，地方政府已獲得大量補助款，因此內政部確實有調整並檢討經費補助。
吳欣修指出，未來中央也會根據地方真實需求，制定不同條件的補助，將重點放在統籌分配稅款增加不多，但公共建設仍需中央支持的縣市，內政部將提供必要的協助。
媒體追問新青安貸款補貼，吳欣修指出政策確實只到明年6月底，現階段不會延長，未來行政院若有新的政策，會再另行評估是否需要延續，且新安政策主要是針對買房遇到困難的民眾，而非針對所有建築貸款都放寬。
另外針對虛坪改革部分，內政部次長董建宏說，預計明天在台北開第一場說明會，之後將在北、中、南等地陸續舉辦說明會，蒐集業者和相關團體的意見，並說明修法方向，目標是在月底前整合意見，並向行政院匯報，期望能在今年內將法案送入立法院討論。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言