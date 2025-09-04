聖露西亞副總理訪台 林佳龍提「加值外交」共創互利夥伴關係

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍3日設宴歡迎聖露西亞副總理希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）率領的政府團隊訪台，林佳龍表示，雙方長年在教育、觀光、醫療、安全、青年培育與婦女賦權等多領域合作成果豐碩，未來將推動「台灣加勒比海行動學院」，協助友邦培育觀光產業人才，持續強化雙邊人才交流，共創互利共好的未來。

林佳龍表示，很高興在外交部設宴歡迎我國位於加勒比海的邦交國聖露西亞，由副總理希瑞爾率領政府團隊訪問台灣，他並陪同訪團一行晉見總統賴清德。林佳龍回顧去年 10 月率團訪問聖露西亞時，曾獲總理皮耶（Philip J. Pierre）及露國政府盛情接待，對當地獨特的熱帶生態、壯麗的海洋景色，以及以女性命名的國家特色，留下深刻印象。他強調，此次在台北再次與希瑞爾相見，倍感親切與溫暖。

林佳龍指出，台灣與聖露西亞邦誼深厚，長年在觀光、教育、醫療、安全、青年培育與婦女賦權等領域合作，成果豐碩。希瑞爾副總理兼任觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部長，近年來積極推動雙邊文化交流，並與台灣強化警務訓練，深化安全議題合作。

林佳龍強調，外交部以賴總統所提的「價值外交」願景為基礎，推動「加值外交」，善用台灣在科技領域的優勢，並結合農業、文化及經貿等多元面向，透過「榮邦計畫」打造互利共贏的夥伴關係，使友邦及理念相近國家都能從與台灣的合作中獲益。

林佳龍補充，其中外交部的台灣獎學金計畫已協助超過 200 位聖露西亞青年來台就學，並在返國後成為國家發展的重要力量。林佳龍表示，未來將推動「台灣加勒比海行動學院」，協助聖露西亞培育觀光產業人才，不僅深化雙邊交流，也有助於紓解台灣觀光產業的人力需求。

林佳龍也特別感謝露國多次在公開場合呼籲支持台灣有意義參與國際組織，此外，今年賴總統推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，聖露西亞政府也為台灣青年提供實習機會，進一步強化雙邊人才交流，共創互利共好的未來。

最後，林佳龍特別感謝希瑞爾贈送的畫作，這幅作品出自聖露西亞國旗設計師的兒子之手，畫中的魚群與海洋象徵著生命力與永續，林佳龍表示，這份象徵也如同台露邦誼，將持續茁壯，歷久彌新。

