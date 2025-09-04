川普對等關稅恐違法遭撤銷？政院：觀察發展 持續爭取最合理關稅

美國總統川普承認，對等關稅政策若被美國最高法院裁定違法，將撤銷與各國的貿易協議。行政院發言人李慧芝表示，美國政府目前仍對各國課以對等關稅，因此我方談判團隊仍繼續替業者爭取更合理關稅，同時也會密切注意美國政府及最高法院的最終決定。

川普對各國課徵的對等關稅，在8月底遭上訴法院裁定違法，川普近日首度坦言，若該案在最高法院仍敗訴，美國恐被迫「撤銷」與歐盟等各國達成的貿易協議，並強調廢除關稅將造成巨大損失。

行政院發言人李慧芝對此回應表示，我方談判團隊持續關注美國政府的變化，尤其要觀察美國政府和美國最高法院如何決定。

李慧芝說，目前美國政府仍對各國科以對等關稅，因此我方談判團隊現在的目標，仍是繼續替我國業者爭取更好、更合理關稅，也會密切注意後續發展。

