快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對等關稅恐違法遭撤銷？政院：觀察發展 持續爭取最合理關稅

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影

美國總統川普承認，對等關稅政策若被美國最高法院裁定違法，將撤銷與各國的貿易協議。行政院發言人李慧芝表示，美國政府目前仍對各國課以對等關稅，因此我方談判團隊仍繼續替業者爭取更合理關稅，同時也會密切注意美國政府及最高法院的最終決定。

川普對各國課徵的對等關稅，在8月底遭上訴法院裁定違法，川普近日首度坦言，若該案在最高法院仍敗訴，美國恐被迫「撤銷」與歐盟等各國達成的貿易協議，並強調廢除關稅將造成巨大損失。

行政院發言人李慧芝對此回應表示，我方談判團隊持續關注美國政府的變化，尤其要觀察美國政府和美國最高法院如何決定。

李慧芝說，目前美國政府仍對各國科以對等關稅，因此我方談判團隊現在的目標，仍是繼續替我國業者爭取更好、更合理關稅，也會密切注意後續發展。

川普 關稅 行政院

延伸閱讀

傳川普團隊擬給紐約市長亞當斯華府職 換取退選

為何擊沉委內瑞拉毒品船？ 川普：讓毒販運毒前三思

川普真的有看九三閱兵！美防長：川普指示美軍恢復對中俄威懾力

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

相關新聞

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

國民黨主席改選即將在下月登場，國民黨主席朱立倫今天頒發中評委主席團證書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔，引發外界聯...

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。