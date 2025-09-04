日本自民黨眾議員拜會民眾黨 周榆修：一生懸命面對潛在威脅

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
日本自民黨政務調查會今天拜會民眾黨。圖／台灣民眾黨提供
日本自民黨政務調查會今天拜會民眾黨，雙方針對外交國防、關稅議題進行討論。民眾黨秘書長周榆修表示，台灣面對中國壓力常說同島一命，而日本也有一句話叫做「一生懸命」，民眾黨也將以一生懸命的態度面對潛在威脅，因為維持印太地區的安全是國家繁榮的基石。

民眾黨下午透過新聞稿表示，日本自民黨政務調查會拜會民眾黨，成員包括眾議員星野剛士、岩田和親及鈴木英敬，雙方在會中針對外交國防、能源政策、不在籍投票、國內政情及關稅等議題進行深入討論。

周榆修致詞時表示，感謝自民黨長期關注台灣政治，3位眾議員同時都是日華議員懇談會的成員，因此就像見到老朋友一樣自在，日本前首相安倍晉三曾經說過「台灣有事、日本有事」，感謝日本時常給予台灣人溫暖。

周榆修提及，中華民國台灣被拒絕參與許多國際組織、外交上不被承認，但是台灣人作為世界的公民，在醫療衛生、科技經濟及民主自由價值等領域，過去皆不吝嗇為世界貢獻許多精力，就是期盼有朝一日能夠抬頭挺胸，並且與世界各國對等交往。

周榆修也說，當前面對中國壓力，台灣人常說要同島一命，而日本也有一句話叫做「一生懸命」，民眾黨將會以一生懸命的態度面對潛在威脅，因為維持印太地區的安全是國家繁榮的基石。

此外，雙方也就能源政策交換意見。民眾黨政策會執行長賴香伶表示，民眾黨創黨主席柯文哲競選總統期間，提出保留10％核能用以逐步發展綠能的能源政策，在支持綠能發展的前提下，也希望同時保有穩定能源，民眾黨先前提出核三公投，投票結果已經展現民眾想法。

訪團成員指出，日本參議院今年首度在台灣實施海外投票，分別在台北及高雄各設1處投票所，吸引超過2萬名在台日本人共同參與，此次共設232處海外投票所，方便國民參與選舉，至於日本國內除了郵寄投票，也在部分地區超市設立投票箱，不過僅限於非投票日使用。

周榆修表示，民眾黨也希望推動「不在籍投票」，但是目前僅限於「國內移轉投票」，因為境外投票恐被抹紅為中共同路人，偏離便民初衷。

有關美國關稅議題，賴香伶則指出，我國政府以保密條款為由，拒絕公開關稅談判細節。訪團成員則說，這個問題在日本根本不是秘密，「因為賦稅的是人民，日本政府會在記者會、國會及媒體訪問時，都會一五一十地交代談判交涉的細節讓民眾知道。」

訪團成員說明，在日本負責關稅談判的大臣，也會定期向政黨及國會所屬委員會報告，而在國會預算審議委員會，更有集中審議的環節，所有議員都可以針對關稅議題進行相關提問。

民眾黨表示，本次拜會歷時1小時，雙方互動熱絡，周榆修會後致贈紀念啤酒禮盒，期待未來能夠與自民黨深化交流，共同為促進台日關係努力。

日本自民黨政務調查會今天拜會民眾黨。圖／台灣民眾黨提供
