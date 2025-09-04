羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

衛生福利部疾病管制署長、中央健康保險署長人事今天確定，分別由疾管署代理署長羅一鈞健保署副署長陳亮妤升任；羅一鈞將成為首名自防疫醫師起步的疾管署長。

行政院日前公布內閣改組名單，健保署長石崇良接任衛福部長，疾管署長莊人祥出任衛福部常務次長。對於兩署長人選，莊人祥今天接受媒體電訪證實，石崇良稍早已在部務會議宣布，將由陳亮妤、羅一鈞升任，預計下週交接。

羅一鈞畢業自台灣大學醫學系，自衛生署（改制為衛福部）進入疾病管制局工作，一路升任至疾管署副署長，並於莊人祥接任次長後擔任代理署長。

對於升任署長，羅一鈞透過文字對媒體表示，感謝行政院長官和石崇良的肯定，從防疫行政團隊現有成員拔擢自己升任為署長。疾管署的首要任務是對下一次的大疫做好準備、嚴陣以待，其中防疫和感控人才的儲備和培養是重中之重。

羅一鈞指出，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）後的改革和資源投入，如傳染病防治醫療網、防疫醫師制度等，讓國內防疫體質脫胎換骨、栽培無數人才。自己也受惠於此，在2008年7月由台大感染科轉進入政府，擔任第4屆防疫醫師，並獲選送美國受訓、赴非洲疫調、親歷大小防疫戰役，在17年後成為首名自防疫醫師起步的疾管署長。

羅一鈞表示，將兢兢業業持續落實疫後改革，秉持「人才為防疫根本」信念，投入更多資源於人才培育和留用，讓第一線防疫工作人員獲得更多的支持鼓勵；加強跨領域對話交流，讓專家學者、民間團體能溝通反映對於防疫政策和防疫措施的不同意見，期待能夠重建民眾和各界對於防疫團隊的信心。

陳亮妤在成功大學醫學系學士學位後，至美國約翰霍普金斯大學取得公共衛生博士；曾任台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所兼任助理教授、台北市立聯合醫院昆明防治中心主任，及衛福部心理健康司長，並於去年調任為健保署副署長。

陳亮妤表示，自己長期投入成癮防治臨床工作，在台北市政府擔任4年毒品愛滋防治工作，並在擔任心健司長期間，推動青壯世代心理支持方案、國家心理韌性計劃、首創酒癮防治中心等方案，努力照護民眾健康。未來職務轉換，深感責任重大，將繼續在健保署的崗位努力。

