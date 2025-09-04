賴總統：AI與生醫強強聯手 壯大產業也提升醫療照護品質

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／取自國防部發言人臉書
賴清德總統。圖／取自國防部發言人臉書

賴清德總統今天在「健康台灣推動委員會第五次委員會議」致詞時表示，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴總統指出，隨著執政團隊人事調整，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更可以快速實踐「健康台灣」的國政願景。今天的議程除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出「智慧醫療結合健康照護」、「推動台灣生醫產業創新發展」兩項報告。

賴總統說，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，政府必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

AI 願景 賴清德

