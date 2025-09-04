【重磅快評】川普為抗戰勝利邀功，賴清德卻似自居戰敗國

賴清德總統躲閃「抗戰」大半年，把抗戰話語權完全捧送習近平後，終於尷尬度過九三抗戰勝利八十周年紀念日。但是當美國也興沖沖參一腳，強調美國對抗戰勝利的貢獻，卻更凸顯賴清德似以戰敗國自居而失語的荒謬。

習近平九三大閱兵之際，川普不甘寂寞，在社群平台上發文，除了大酸習近平、普亭和金正恩正在「密謀抗美」外，重點在提醒習近平，不要忘記美國在抗戰時提供龐大的支持與「鮮血」，許多美國人為中國的勝利與榮耀而犧牲生命，川普希望這些士兵的英勇與奉獻能被紀念與尊敬。

川普受訪時，又盛讚習近平的大閱兵辦得很好，並認為這場閱兵目的就是要展示給他看，但習近平應該提到美國對中國爭取自由的貢獻。

川普為美國討功勞，其實找錯了對象。當時領導抗戰的是中華民國政府，美國援助對象也是當時的中華民國政府與人民；習近平更多的記憶，可能是蘇聯在抗戰初期的對華援助和末期對中共的扶持。

最應該代表國人感謝美國協助抗戰的，是中華民國總統；但戀殖如賴清德，似乎更願意以戰敗國的總督自居。連賴清德都不認抗戰勝利，只以戰敗國立場紀念「終戰」，川普大概很難向賴清德討功勞。

美國在台協會(AIT)的致敬文，大概也讓賴清德很尷尬。AIT昨晚發文向二戰犧牲生命的勇士致敬，特別提到抗戰時與中華民國空軍並肩作戰的飛虎隊，強調他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結。

今天AIT再度發文，提到台灣國防部推出和廠商聯名的「榮耀九三乖乖」，其中一款是以前飛虎隊成員Jerome Simon為主角的五香乖乖，彰顯美台夥伴合作精神。AIT還附上一段連結，Jerome Simon的兒子特別錄製影片感謝台灣「還記得這段共同歷史」。

AIT和Jerome Simon的兒子都表錯情了。賴清德根本就不願想起這段歷史。國防部史編處原訂出版的「抗戰勝利八十周年」紀念專書，在送印前夕突被喊卡；國軍原本還想重溫那段艱苦但光輝的歷史，但賴清德不願想起，國軍就不准記得，只准「乖乖」。

更諷刺的是，AIT重提飛虎隊的歷史時，飛虎隊將軍陳納德的女兒、孫女，卻跑到北京出席習近平的大閱兵。她們過去也曾來台參加相關的紀念活動，如今大轉向，正是賴清德把抗戰話語權讓給習近平的結果。

川普要求習近平不要忘記美國對抗戰勝利的貢獻，AIT則提醒台灣飛虎隊象徵的兩國友誼和團結。但抗戰和抗戰中的飛虎隊，都和賴清德無關；他可能還沉湎於戰敗國的痛苦記憶裡，只想趕快「終戰」。

