聖露西亞副總理：作為堅實友邦 續挺台國際參與
聖露西亞副總理希萊爾率團訪台，外交部長林佳龍表示，感謝露國展現對台灣的長期友誼與支持。希萊爾說，作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。
外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍3日晚間宴請聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希萊爾（Ernest Hilaire，另譯：希瑞爾）訪問團，表達政府的誠摯歡迎，並感謝露國對台灣國際參與的長期支持。
訪團一行包括露國商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部部長希波莉（Emma Hippolyte）及平等、社會公義暨賦權部部長亨利（Joachim AndreHenry）。
林佳龍致詞表示，去年10月訪問露國期間曾出席「健康資訊蒐集系統」啟用儀式及「數位政府革新課程」頒獎典禮，親眼見證台露雙邊合作的豐碩成果並與希萊爾會晤交換意見，此次在台重逢令人格外欣喜。
林佳龍說，外交部積極推動總統賴清德提出的「青年百億圓夢計畫」，提供台灣青年赴露國實習機會，也歡迎露國青年來台促進兩國年輕世代交流。此外，也感謝露國堅定支持台灣參與國際組織，展現對台灣的長期友誼與支持。
希萊爾致詞表示，台露兩國深厚邦誼建立在共享價值與相互尊重上，而台灣的各項援助計畫，包括地方建設、農業、教育、產業輔導、文化藝術交流及基礎建設等，均實質提升露國人民的生活品質及福祉，也感謝台灣政府提供獎學金為露國學子創造更多就業及發展機會。
希萊爾強調，期盼台露雙方持續在觀光、文化及警務等領域深化合作，而露國作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。
