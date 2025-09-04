快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聖露西亞副總理：作為堅實友邦 續挺台國際參與

中央社／ 台北4日電

聖露西亞副總理希萊爾率團訪台，外交部林佳龍表示，感謝露國展現對台灣的長期友誼與支持。希萊爾說，作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍3日晚間宴請聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希萊爾（Ernest Hilaire，另譯：希瑞爾）訪問團，表達政府的誠摯歡迎，並感謝露國對台灣國際參與的長期支持。

訪團一行包括露國商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部部長希波莉（Emma Hippolyte）及平等、社會公義暨賦權部部長亨利（Joachim AndreHenry）。

林佳龍致詞表示，去年10月訪問露國期間曾出席「健康資訊蒐集系統」啟用儀式及「數位政府革新課程」頒獎典禮，親眼見證台露雙邊合作的豐碩成果並與希萊爾會晤交換意見，此次在台重逢令人格外欣喜。

林佳龍說，外交部積極推動總統賴清德提出的「青年百億圓夢計畫」，提供台灣青年赴露國實習機會，也歡迎露國青年來台促進兩國年輕世代交流。此外，也感謝露國堅定支持台灣參與國際組織，展現對台灣的長期友誼與支持。

希萊爾致詞表示，台露兩國深厚邦誼建立在共享價值與相互尊重上，而台灣的各項援助計畫，包括地方建設、農業、教育、產業輔導、文化藝術交流及基礎建設等，均實質提升露國人民的生活品質及福祉，也感謝台灣政府提供獎學金為露國學子創造更多就業及發展機會。

希萊爾強調，期盼台露雙方持續在觀光、文化及警務等領域深化合作，而露國作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。

對台 外交部 林佳龍

延伸閱讀

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

林佳龍：台日共處第一島鏈 盼深化關鍵領域合作

林佳龍接見6國9媒體代表 籲越南印尼開放對台免簽

林佳龍到訪後 大陸對菲律賓發布領事及留學預警

相關新聞

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。