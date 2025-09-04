副總統肯定防災女力培訓 未來將推台灣版防災小冊

副總統蕭美琴今天肯定「防災女力」讓台灣社會的防災工作更健全完善，期盼一起努力打造更安全、更韌性的台灣。蕭美琴表示，美國及歐洲很多國家也推出防災小冊，告訴大家當災難發生時如何應對，未來也將推出台灣版本防災小冊。

副總統蕭美琴上午出席114年度防災士培訓融入合作教育開訓典禮致詞表示，非常高興來到由內政部輔導、台灣主婦聯盟生活消費合作社舉辦的「防災士培訓融入合作教育開訓典禮」，這是台灣第一場以女性為主的防災士培訓課程，今年共舉辦10個場次，感謝所有防災士學員的參與，相信「防災女力」可以讓台灣社會的防災工作更健全、完善。

副總統感謝主辦單位主婦聯盟長期以來對永續環境及保障消費者權益的付出與貢獻。她說明，政府持續推動許多照顧弱勢族群的工作，但仍有很多角落需要主婦聯盟這樣的社會力，將安全帶入家庭與社區。總統府在去年也成立「全社會防衛韌性委員會」，防衛韌性不只是國防，而是讓社會更安全的一股力量。

副總統提到，台灣與美國經常透過防救災領域的各項交流合作，進一步強化相關能力，提升防災韌性。此外，美國及歐洲很多國家也推出防災小冊，告訴大家當災難發生時如何應對，未來也將推出台灣版本防災小冊。

副總統談及，台灣有許多天災風險，當面臨不同型態的災害時，國人都應具備防災的韌性及能力。除了災後應變，更重要的是事前預防。透過專業課程，讓國人能辨識社區及家庭的潛在風險，進而預防因應，提升整體社會的安全。

副總統強調，讓國人有安全感是政府的責任，同時也是全民的期待。唯有人民安居樂業，國家才能持續進步。面對災害，最重要的資源不只是物資，而是專業知識以及互助精神，期勉學員透過培訓學習到更多保護自己、家人及朋友的技能，一起努力打造更安全、更具韌性的台灣。

隨後，副總統視察防災士學員急救操作以及智能消防演練情形。

出席人員包括內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、新北市政府副市長劉和然，以及台灣主婦聯盟生活消費合作社理事主席彭桂枝等人。

商品推薦