快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

副總統肯定防災女力培訓 未來將推台灣版防災小冊

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天肯定「防災女力」讓台灣社會的防災工作更健全完善，期盼一起努力打造更安全、更韌性的台灣。蕭美琴表示，美國及歐洲很多國家也推出防災小冊，告訴大家當災難發生時如何應對，未來也將推出台灣版本防災小冊。

副總統蕭美琴上午出席114年度防災士培訓融入合作教育開訓典禮致詞表示，非常高興來到由內政部輔導、台灣主婦聯盟生活消費合作社舉辦的「防災士培訓融入合作教育開訓典禮」，這是台灣第一場以女性為主的防災士培訓課程，今年共舉辦10個場次，感謝所有防災士學員的參與，相信「防災女力」可以讓台灣社會的防災工作更健全、完善。

副總統感謝主辦單位主婦聯盟長期以來對永續環境及保障消費者權益的付出與貢獻。她說明，政府持續推動許多照顧弱勢族群的工作，但仍有很多角落需要主婦聯盟這樣的社會力，將安全帶入家庭與社區。總統府在去年也成立「全社會防衛韌性委員會」，防衛韌性不只是國防，而是讓社會更安全的一股力量。

副總統提到，台灣與美國經常透過防救災領域的各項交流合作，進一步強化相關能力，提升防災韌性。此外，美國及歐洲很多國家也推出防災小冊，告訴大家當災難發生時如何應對，未來也將推出台灣版本防災小冊。

副總統談及，台灣有許多天災風險，當面臨不同型態的災害時，國人都應具備防災的韌性及能力。除了災後應變，更重要的是事前預防。透過專業課程，讓國人能辨識社區及家庭的潛在風險，進而預防因應，提升整體社會的安全。

副總統強調，讓國人有安全感是政府的責任，同時也是全民的期待。唯有人民安居樂業，國家才能持續進步。面對災害，最重要的資源不只是物資，而是專業知識以及互助精神，期勉學員透過培訓學習到更多保護自己、家人及朋友的技能，一起努力打造更安全、更具韌性的台灣。

隨後，副總統視察防災士學員急救操作以及智能消防演練情形。

出席人員包括內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、新北市政府副市長劉和然，以及台灣主婦聯盟生活消費合作社理事主席彭桂枝等人。

主婦 蕭美琴

延伸閱讀

賴清德總統主持忠烈祠秋祭 蕭美琴、韓國瑜等人一同陪祭

九三軍人節 蕭美琴：感謝國軍日夜守護國家安全

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

相關新聞

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。