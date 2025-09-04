快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署新任署長陳亮妤家族與執政黨家族派系關係緊密，短短2年內從市立醫院分院主任職位，高升中央政府3級機關首長，引發議論。聯合報系資料照
衛福部健保署新任署長陳亮妤家族與執政黨家族派系關係緊密，短短2年內從市立醫院分院主任職位，高升中央政府3級機關首長，引發議論。聯合報系資料照

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤接任健保署長，疾管署副署長羅一鈞接任疾管署長，下周將舉行交接典禮。

準健保署長陳亮妤表示，她投入成癮防治臨床工作，在台北市政府擔任四年毒品愛滋防治工作，並在擔任衛福部心健司長期間，推動青壯世代心理支持方案、國家心理韌性計劃、首創酒癮防治中心等方案，努力照護民眾健康。

陳亮妤指出，過去一年在健保署副署長任內，她在現任部長石崇良指導下，在健保署推動慢性病888計畫、癌症防治、健保數位建設等醫療政策。未來職務轉換，深感責任重大，將繼續在健保署的崗位努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。

陳亮妤為成功大學醫學系學士，曾在美國取得約翰霍普金斯大學公衛博士學位。她是精神科醫師，原在台北市立聯合醫院昆明防治中心擔任主任，2023年3月至衛福部擔任心理健康司司長，去年9月調任健保署副署長，任職不到一年，如今升任健保署長。

據了解，本次人事案宣布前，健保署內部員工多認為另一位副署長龐一鳴會升任署長，龐一鳴為文官體系出身，2012年開始，在前行政院衛生署健保局擔任專門委員，後續曾任健保局組長、衛福部參事，及衛福部資訊處長等職位，任職12年，歷練完整且熟稔健保制度，也與石崇良互動良好，但本次人事案中未能上位。

陳亮妤家族與執政黨家族派系關係緊密，其父為賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌，母親是彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟。陳亮妤於2年內，從市立醫院分院主任，高至中央政府三級機關首長，引發矚目。

陳亮妤在衛福部心健司長任內，曾被控要求屬下代批公文等，後續衛福部成立的霸凌事件調查小組，但經訪查後查無事證。

健保署 衛福部 民進黨

延伸閱讀

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

羅一鈞代理疾管署長 健保署龐一鳴代掌

相關新聞

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。