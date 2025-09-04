家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤接任健保署長，疾管署副署長羅一鈞接任疾管署長，下周將舉行交接典禮。

準健保署長陳亮妤表示，她投入成癮防治臨床工作，在台北市政府擔任四年毒品愛滋防治工作，並在擔任衛福部心健司長期間，推動青壯世代心理支持方案、國家心理韌性計劃、首創酒癮防治中心等方案，努力照護民眾健康。

陳亮妤指出，過去一年在健保署副署長任內，她在現任部長石崇良指導下，在健保署推動慢性病888計畫、癌症防治、健保數位建設等醫療政策。未來職務轉換，深感責任重大，將繼續在健保署的崗位努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。

陳亮妤為成功大學醫學系學士，曾在美國取得約翰霍普金斯大學公衛博士學位。她是精神科醫師，原在台北市立聯合醫院昆明防治中心擔任主任，2023年3月至衛福部擔任心理健康司司長，去年9月調任健保署副署長，任職不到一年，如今升任健保署長。

據了解，本次人事案宣布前，健保署內部員工多認為另一位副署長龐一鳴會升任署長，龐一鳴為文官體系出身，2012年開始，在前行政院衛生署健保局擔任專門委員，後續曾任健保局組長、衛福部參事，及衛福部資訊處長等職位，任職12年，歷練完整且熟稔健保制度，也與石崇良互動良好，但本次人事案中未能上位。

陳亮妤家族與執政黨家族派系關係緊密，其父為賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌，母親是彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟。陳亮妤於2年內，從市立醫院分院主任，高至中央政府三級機關首長，引發矚目。

陳亮妤在衛福部心健司長任內，曾被控要求屬下代批公文等，後續衛福部成立的霸凌事件調查小組，但經訪查後查無事證。

