蔡英文過生日 許願盼貓肥家潤、台灣風調雨順

中央社／ 台北4日電
蔡英文今透過臉書，開箱總統賴清德、副總統蕭美琴送她的禮物，她許下3個願望，希望貓肥家潤、台灣風調雨順、自己有個健康的身體。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文今透過臉書，開箱總統賴清德、副總統蕭美琴送她的禮物，她許下3個願望，希望貓肥家潤、台灣風調雨順、自己有個健康的身體。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文8月31日過生日，許多民眾紛紛獻上祝福。蔡英文今天透過社群平台Threads與臉書，開箱總統賴清德、副總統蕭美琴送她的禮物，她許下3個願望，希望貓肥家潤、台灣風調雨順、自己有個健康的身體。

蔡英文說，最近狗狗樂樂跟鳳梨的鏡頭太多了，今天讓貓咪想想跟阿才出來跟大家見面。

蔡英文透露，前幾天到賴總統的官邸見面，賴總統送了些玩具、零食給家裡的毛小孩，蕭副總統知道她近來熱愛爬山，也送了一頂登山帽；她感謝2位曾經並肩作戰的夥伴的禮物。

蔡英文並感謝大家這幾天以來給她的祝福。她說，想把一個願望分給毛小孩，希望「貓肥家潤」；一個願望給台灣，希望「風調雨順」；最後一個願望給她自己，希望吃飽、睡好，有個健康的身體。

禮物 蔡英文 毛小孩 賴清德 蕭美琴

相關新聞

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

衛福部長石崇良上任，健保署長、疾管署長懸缺，衛福部次長莊人祥證實，今天衛福部部務會議中，石部長宣布由健保署副署長陳亮妤...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

