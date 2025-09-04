蔡英文過生日 許願盼貓肥家潤、台灣風調雨順
前總統蔡英文8月31日過生日，許多民眾紛紛獻上祝福。蔡英文今天透過社群平台Threads與臉書，開箱總統賴清德、副總統蕭美琴送她的禮物，她許下3個願望，希望貓肥家潤、台灣風調雨順、自己有個健康的身體。
蔡英文說，最近狗狗樂樂跟鳳梨的鏡頭太多了，今天讓貓咪想想跟阿才出來跟大家見面。
蔡英文透露，前幾天到賴總統的官邸見面，賴總統送了些玩具、零食給家裡的毛小孩，蕭副總統知道她近來熱愛爬山，也送了一頂登山帽；她感謝2位曾經並肩作戰的夥伴的禮物。
蔡英文並感謝大家這幾天以來給她的祝福。她說，想把一個願望分給毛小孩，希望「貓肥家潤」；一個願望給台灣，希望「風調雨順」；最後一個願望給她自己，希望吃飽、睡好，有個健康的身體。
