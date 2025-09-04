聽新聞
控新版財劃法上路後中央補助款反而減少58億 澎湖縣長陳光復北上「爭錢」
「財政收支劃分法」修法後，原應保障離島三縣2.5%統籌分配稅款，115年度應撥212.2億元，但澎湖縣政府質疑藍白立委與離島立委審查疏漏，連計算公式都錯置，僅核撥93.2億元，尚有48億元「應分未分」，導致地方財政嚴重吃緊。
澎湖縣這次獲分配37.6億元統籌分配稅款，縣長陳光復獲知的第一時間表示，「不符預期」，今天他偕副縣林皆興北上拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明澎湖財政困境，爭取以「暫分配」方式先撥付應分額度，避免影響年度建設推動，並要求立法院盡速修法，改正缺失。
澎縣府指出，今年澎湖縣統籌分配額雖比比去年增加約4.6億元，但中央補助卻大減逾58億元，形成超過50億元缺口，將衝擊教育、基礎設施及社會福利服務。。
陳光復表示，澎湖自有財源僅占總歲入約1成，其餘上百億元經費皆仰賴中央補助；離島特殊需求如果未被納入計算，將背離「區域均衡發展」立法初衷。
陳光復呼籲立法院盡速修正財劃法，以建立公平合理的財政均衡補助規則，確保離島居民的生活品質與基本權益。澎縣府也將透過行政與立法雙軌，積極爭取，盼中央正視澎湖財政弱勢現況。
