歷史遭扭曲？公視「聽海湧」引爭議 馬國僑胞守護卓還來殉國真相

報導文學作家李展平控告公視歷史劇「聽海湧」劇組侵權，指劇情大量剽竊其舊作，並竄改史實醜化殉職的卓還來領事。公視至今否認，但馬來西亞僑界仍牢記這段歷史，特別邀請李展平參加卓還來殉國80周年追悼會，以確保卓還來事蹟不被扭曲。

李展平專精研究二戰時期台籍戰俘監視員，透過文獻蒐集與在台灣、馬來西亞、日本等地的田野調查，訪查相關人物，完成「前進婆羅洲─台籍戰俘監視員」。公視導演孫介珩曾拜訪李展平，欲將其著作拍成歷史劇，李展平也熱心提供珍貴史料與照片。然而，「聽海湧」播出後，他發現劇情不僅扭曲歷史，更對殉國的沙巴領事卓還來及其遺族造成傷害，因此控告公視與孫介珩侵權。

李展平指出，1945年7月6日時任中華民國駐當時北婆羅洲領事卓還來，在山打根根地咬森林遭日軍槍決，引發國際震怒。自1945年起，沙巴僑界每年均由中華民國大使主祭，簡單而隆重地追思卓還來殉國。

今年是卓還來殉職80周年，馬來西亞僑界特別邀請李展平回沙巴演講，追思歷史、緬懷先烈。他與當地最熟悉「山打根死亡行軍」的導覽專家譚耀光重走歷史現場，與沙巴民眾、師生及青年探討二戰記憶、東亞戰俘歷史及卓還來領事的真實故事。

李展平表示，1941年太平洋戰爭爆發，日軍佔領北婆羅洲，卓還來與家人遭拘捕。為避免當地僑胞因其身份遭株連，卓還來堅持不逃，展現堅毅不屈精神，最終壯烈殉職。

然而，「聽海湧」歷史劇除涉嫌抄襲李展平著作，亦竄改歷史，將卓還來影射為告密小人。歷史不容被抹黑，當地僑界年年紀念卓還來，中華民國駐馬來亞文化辦事處歷任處長及副代表卜正珉也協助守護其歷史，使卓還來精神不朽、浩氣長存。

2025年正值二戰結束80周年，也恰逢卓還來殉難80周年。為追思歷史、緬懷先烈，「毋忘歷史：山打根死亡行軍與卓還來領事殉難80周年紀念行走」在8月27日至30日舉行。行走路線從山打根紀念公園啟程，途經蘭腦、丹南、根地咬與保佛，最終抵達亞庇，重現二戰末期日軍強迫戰俘徒步橫越婆羅洲叢林的死亡行軍，其中僅6人生還。卓還來當年拒絕八次撤離機會，最終殉難於根地咬，成為外交勇氣與人道精神的象徵。

馬來西亞人才培育暨產學合作協會會長彭道章表示，此次活動促成兩位歷史推動者首次合體，意義重大，將透過行走與對話方式，讓更多人理解這段被遺忘的歷史，並傳承卓還來精神。 李展平（左三）受邀到馬來西亞，參加卓還來領事80周年追悼會。圖／李展平提供 今年是二戰結束80周年，馬來西亞沙巴僑界舉辦卓還來領事殉難80周年追悼會。圖／李展平提供 今年是二戰結束80周年，馬來西亞沙巴僑界舉辦卓還來領事殉難80周年追悼會。圖／李展平提供

