整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事蹟及現況，再度引起關注。

回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

「小英男孩」這個稱號，是源自前總統蔡英文過去執政時期，身邊一批與蔡英文理念契合，且受其信任的重要幕僚或官員。這些人多半是在蔡英文擔任民進黨主席或總統時受到提拔，也被認為是「蔡英文人馬」。

鄭亦麟涉綠能收賄 小英男孩光環褪色

有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右），任內疑向兩家綠能業者收賄，26日被檢方聲押禁見。圖／聯合報系資料照片

「小英男孩」鄭亦麟，現年34歲，台大經濟系畢業，並取得英國倫敦大學學院能源及環境經濟暨政策碩士。早年曾任外資券商助理研究員，後進入民進黨新境界文教基金會，活躍於能源政策辯論，筆名「Luke」，與「核能流言終結者」黃士修筆戰交鋒受到關注。

2016年受時任行政院長林全提攜，出任行政院能源及減碳辦公室主任，兩年後轉任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，年僅28歲即主導離岸風電政策，2019年曾兼任台船子公司「台船環海」董事，當時角色引發旋轉門質疑。

2025年初，他再出任新設綠電售電平台「台灣智慧電能公司」首任總經理，被視為綠能產業的關鍵推手。由於長期與蔡英文互動密切、深度參與能源轉型政策，鄭亦麟獲媒體封為「小英男孩」。然而，近期捲入弊案調查，除了自毀政治前途，也衝擊蔡政府推動多年的綠能政策公信力，更讓「小英男孩」這個象徵政治清新與專業的新世代官員形象，陷入官商勾結的質疑。

林智堅論文門爭議 網諷「抄跑達人」毀形象

本來獲黨內提名參選桃園市長的新竹市前市長林智堅，最終因為論文抄襲爭議，退出桃園市長選舉。圖／聯合報資料照

2022年7月，曾經擔任過新竹市議會議員、新竹市市長，被民進黨視為黨內明日之星的林智堅，本來獲黨內提名參選桃園市長，但分別自中華大學科技管理學系、國立臺灣大學國家發展研究所畢業，擁有兩個碩士學位的林智堅，先後被檢舉其所撰寫的兩份碩士學位論文涉嫌抄襲，引發社會與政壇高度關注。

後來兩間學校陸續展開學術倫理調查，陸續撤銷林智堅的碩士學位，而林智堅雖然多次強調未抄襲，但承認「論文有瑕疵」，最後宣布退選桃園市長，後續對相關學倫處分提起行政訴訟，案件仍在進行中。而整起「論文門」事件，不但重創林智堅的政治生涯，也對學術倫理與政治人物誠信問題，帶來深遠影響。

超思案被控圖利 陳吉仲安全下莊檢調卻留謎團

超思案遭告發涉及瀆職的時任農業部長陳吉仲（圖）、畜產會董事長林聰賢等五名綠色高官均「安全下莊」。圖／聯合報系資料照片

也被外界歸類為「小英男孩」的前農委會主委陳吉仲，在2023年蔡英文執政期間，身為農業部長的他，在禽流感引爆蛋荒時，當時政府為了穩定國內雞蛋供應與蛋價，由資本額僅50萬元的業者「超思公司」，承攬自巴西進口逾8,000萬顆雞蛋。但後續卻爆出，進口雞蛋標示、效期、倉儲管理不清，甚至出現報廢量龐大等問題，引發外界質疑圖利特定廠商與政策黑箱。

當時面對社會輿論壓力，陳吉仲多次召開記者會，強調政策合法，澄清「無圖利、無黑箱」，但他最後還是在2023年9月請辭下台。而重創農政團隊形象的超思蛋案，北檢歷時兩年調查後，上月底已偵結，認定包含陳吉仲在內的5名官員查無不法，簽結不起訴。事後陳吉仲也表示，「不只還我個人清白，更是給認真盡責的同仁們和協助專案進口的夥伴們一個公道」。但檢調辦案留下不少疑點，「小英男孩」陳吉仲在超思蛋案中的爭議，仍備受各界檢視。

享政治光環卻爭議多 鄭文燦被影射「桃色澳門行」最終撤告

前桃園市長鄭文燦。圖／聯合報資料照

前桃園市長鄭文燦，因年輕有為、與蔡英文關係密切，曾被媒體暱稱為「小英男孩」，象徵新世代政治新星。新北市議員林國春2023年曾出面爆料，指時任行政院副院長鄭文燦，曾接受組頭招待，與詐騙集團首腦到澳門買春，還有臉書粉專發布影片，影射鄭文燦與女子進入飯店房間。後來鄭文燦提告，刑事局以鑑定結果「影像不清晰」、「無法以科學方式辨識」，既無法說是鄭文燦，也不敢說不是他。最後鄭文燦自行撤告，檢方以不起訴結案。至於影片中男子究竟是誰，徒留給外界無限遐想。

除了桃色案件，鄭文燦也被控於桃園市長任內收賄500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴、求刑12年。民進黨廉政會因鄭文燦涉入貪污案，於2024年對他作出3年黨內停權處分，等同宣告他無法參與2026年縣市長選舉，政治路提前中斷，重擊其「小英男孩」形象。

親密照爭議 羅致政喊告仍重創立委連任路

前立委羅致政早前在大選前，於網路上遭瘋傳多段不雅影片，新北地檢署因散布影片的網站和IP都在境外難以溯源，已將全案簽結。記者陳正興／攝影

學者出身的民進黨前立委羅致政，過去因為形象專業清新，受到蔡英文的「英系」支持，被外稱定位為小英男孩，同時也被視為2018年角逐新北市長的最佳人選。但在2017年羅致政被週刊捕捉到，背著歌手妻子陳亮吟，5天內兩度與女助理進出汽車旅館；之後，在2024年尋求立委連任時，被爆出疑與女子的親密照案，引發社會與媒體高度關注。後來羅致政否認自己是影片當事人，並對此大動作提告。

但當時正陷入立委連任苦戰的羅致政，本來想透過提告扳回頹勢，但負責影片鑑定調查局，卻遲遲不公布鑑定結果，新北地檢署更指鑑定結果須經被害人同意才能公布。後來調查局、地檢署鑑定與追查大半年，去年8月間檢方竟簽結此案，理由是這些影片、網站皆來自「境外IP」，難以向上追查，並且羅致政並未提告，僅「請求釐清事實」，因此全案簽結。

林飛帆擠入綠營核心 年輕有餘經驗待磨

現任國安會副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片

30幾歲就當上國安會副秘書長的林飛帆，學生時期因曾投入野草莓運動、反媒體壟斷運動等社會運動，更是「太陽花運動」主要學生領袖之一，長期活躍於青年運動及民進黨政治活動，也被外界冠上「小英男孩」的稱號。

比起民進黨內被稱呼「小英男孩」的其他政壇前輩深陷官司或緋聞爭議，林飛帆在逐步進入民進黨內系統後，陸續擔任過民進黨副秘書長、現升任國家安全會議副秘書長，新職位薪資比照部長級，月薪約為新台幣20萬 ，從「林九萬」一躍變為「林20萬」，政壇發展平步青雲，但其經驗與歷練仍受到外界檢視與質疑。

小英男孩辭議員入國安會 趙怡翔仕途如坐噴射機

記者出身，2016年在總統蔡英文當選記者會上，因為一口流利英文被封為「口譯哥」暴紅的趙怡翔，過去毫無外交資歷的他，破格直接空降駐美代表處政治組組長，雖然一度引發爭議，但絲毫不影響民進黨內對趙怡翔的重用。

他返台後角逐大安文山區議員，吸收基層民代的政治經驗後，近期辭去議員轉戰國安會，但才37歲的趙怡翔，與36歲的李問雙雙接任國安會副秘書長，引發在野質疑。國民黨立委馬文君更直指，感覺國安會變成是讓年輕人「刷經驗」的地方，民進黨不應該把國安會當作「新手村」。

頂政二代光環 吳怡農有「農婦」加持仍未贏選戰

日前「台北同意罷-中山松信場」在北市榮星花園舉行，民進黨前台北市黨部主委吳怡農現身開講。記者陳正興／攝影

民進黨新潮流系政二代出身，現任壯闊台灣理事長吳怡農，也是常被媒體關注的「小英男孩」。過去他在民進黨內新系和英系的資源幫助下，加上外型亮眼，一度成為媒體寵兒。

曾接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，兩度投入立委選舉皆落敗，凸顯他雖有高曝光度，被年輕女性選民稱為「農婦」相挺支持，但實際開票表現卻不如預期，也引發外界對他「形象與實力落差」的質疑與討論。

