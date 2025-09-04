影／柯文哲還押今不裁定 陳佩琪含淚揮手打氣

台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲，台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，合議庭審理後評議今不即時裁定，還押後近日再裁定。警備車將柯文哲還押時，他的妻子陳佩琪站在路口揮手替他打氣，仍忍不住流下淚。 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊台北市議員應曉薇到庭進行延押訊問，合議庭審理後評議不即時裁定，還押後近日再裁定。記者余承翰／攝影 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，合議庭審理後評議不即時裁定，還押後近日再裁定，警備車還押時柯妻陳佩琪（圖）站在路口揮手替他打氣。記者余承翰／攝影 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，合議庭審理後評議不即時裁定，還押後近日再裁定，警備車還押時柯妻陳佩琪（圖）站在路口揮手替他打氣。記者余承翰／攝影 台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問，合議庭審理後評議不即時裁定，還押後近日再裁定，警備車還押時柯妻陳佩琪（圖）站在路口揮手替他打氣，仍忍不住落淚。記者余承翰／攝影

商品推薦