國民黨27立委訪日眾議院 傅崐萁致贈「互愛」匾額

立法院國民黨團總召傅崐萁等27名立委今天在駐日代表李逸洋陪同下拜會日本眾議院，傅崐萁強調，台日應在CPTPP以及關稅議題上加強合作，共同面對國際挑戰；他並致贈日華懇「互愛」匾額，象徵兩國友誼更趨緊密。

傅崐萁一行上午赴日本眾議院第一議員會館座談，受到日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司、事務局長木原稔，以及十多名幹部及國會議員助理歡迎。雙方交流1個多小時，氣氛熱烈。

傅崐萁會後接受中央社訪問表示，非常高興能夠在國民黨主席朱立倫的指示之下，率領國會議員來到日本國會進行訪問。過去一年，台灣情勢可謂兵荒馬亂，如今情況終於逐漸安定下來，必須把握契機，積極加強與友邦的聯繫，因此才剛休會，立刻馬不停蹄趕來。特別是在當前的國際環境下，美國這個經濟強權關稅叩關，更加需要推動區域經濟合作與發展。

傅崐萁指出，日本是亞太地區重要且發達的經濟體，台日之間有許多關於關稅與經貿合作的議題值得深入探討。特別是由日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），一直以來都是台灣高度關注並希望加入的國際經貿組織。日華懇也在日本國會持續推動支持台灣加入CPTPP，此行再次表達台灣希望加入的強烈意願。

他表示，最重要的是接下來的關稅問題。「日本能夠談到15%，還有相關細項。台灣方面還沒有開牌，我們也莫衷一是，但是地板稅率20%造成很大困擾，若再有其他稅率疊加上去，不知道究竟情況會如何。」

傅崐萁指出，希望透過此行向日本學習，並將訊息帶回台灣作為參考，同時也期待台日更加緊密合作。未來國際關稅壁壘日益嚴峻，地方區域如果能密切往來，考量歐盟內部沒有關稅，將對台灣經濟發展產生關鍵影響。

他表示，除了經貿議題之外，雙方相當重視青年階層之間的交流，今天的青年議員，就是未來兩國的領導人，也因此特別致贈日華懇「互愛」的匾額，代表著台灣與日本要互愛，在面對全世界挑戰時，於各方面更加密切合作，有利於兩國人民，這就是此行最重要的目標與期待。

羅智強致詞時提到，他過去曾經擔任過總統府副秘書長，輔佐前總統馬英九，親身參與並見證了台日之間的邦誼。中國國民黨的外交政策，一直秉持三大主軸：親美、友日、和陸，「日本一直是我們最重要的好朋友。」

他表示，要特別感謝日華懇，對於支持台灣加入CPTPP以及其他國際組織的立場和聲援。他於總統府服務的時期，馬總統曾經非常努力推動中華民國重返世界貿易組織（WHO）以及國際民航組織（ICAO），日本方面也給予非常大的支持。雖然在政黨輪替之後，台灣再次被迫離開這些國際組織，真心期待能夠與日本攜手，再次推動台灣重返這些重要的國際舞台。

羅智強還說，他個人非常喜歡日本，只要有閒暇，常常帶著家人來旅行，去年曾經從神戶一路步行到大阪，再走到京都，非常喜歡在日本徒步旅行。

他開玩笑說，在座很多立委才剛經歷「大罷免」的挑戰。當時太太問他，如果不幸被罷免，之後要做什麼。他回答，「那乾脆花一年，從北海道走到鹿兒島，完成縱走日本的心願」，不過「還好我們都活下來了，今天才能夠坐在這裡」，這個心願只能留到退休再完成。

羅智強會後受訪表示，今天談話的氣氛輕鬆，大家都很風趣、和善，增進了對彼此的了解，也有日本議員向他表達未來希望訪台的意願，他也期待能有更多互動與交流，這份友誼可以繼續保持下去。

這次訪問團成員包括洪孟楷、王鴻薇、羅明才、林沛祥、李彥秀、張智倫、林德福、廖先翔、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、徐欣瑩、邱鎮軍、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、陳玉珍、盧縣一、黃仁、葛如鈞、翁曉玲、林倩綺、王育敏。

