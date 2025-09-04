聽新聞
高市議員黃紹庭暫解境管出國考察 議會：黃已在法國會合
國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理領案尚未定讞，原遭法院境管，在支付50萬元保證金及副議長曾俊傑責付下出國考察。高市議會表示，黃紹庭延期一日出發，昨至杜爾和訪團會合，今天下午眾人將拜會法國大諾瓦西市，並由市長布莉吉特. 馬爾西尼（Brigitte Marsigny）親自接待，開啟台法城市交流新頁。
高雄地方法院7月18日延長議員黃紹庭限制出境、出海，黃為參與議會「荷比法城市外交考察團」提出抗告，但黃曾滯留海外未回，抗告遭駁回。在高市議會行文後，雄院合議庭裁定黃繳納50萬元保證金，9月1日至10日可暫時解除境管，另責付團長副議長曾俊傑。9月2日雄檢未提抗告，黃紹庭順利出國。
高市議會表示，法國參訪團共16名議員參與，由副議長曾俊傑擔任團長，台灣時間9月1日啟程前往法國，訪團成員黃紹庭因故延期一日出發，已於9月3日在杜爾和訪團會合。
黃紹庭強調，他將善盡議員職責，為協助推動城市交流及觀摩法國市政建設，盡其心力。
議會表示，訪團預計在台灣時間9月4日下午拜會大諾瓦西市，將由市長布莉吉特. 馬爾西尼（Brigitte Marsigny）率四位副市長親自接待，團長曾俊傑期待全體團員積極參與交流，與大諾瓦西市共同收穫最寶貴的交流成果。
