獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署副署長陳亮妤內定升任署長，預計下周公布。圖／本報資料照片
衛福部部長石崇良上任後，健保署疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任，預計下周對外公布

據了解，石崇良接任部長後，積極安排部內相關人事，同時對於部內業務也如火如荼的安排會議快速了解，希望在短時間內全方位掌握衛福部。

一名醫界人士表示，石崇良做事風格快速，到了衛福部後，可以從健保署、疾管署長人事，在上任不到一周內定，不同於過去部長上任後，在人事的安排上，總是會拖上一陣子，這完全符合石崇良在健保署的行事風格，以及急診醫師出身的背景，「對此人事如此快速的決定，毫不意外。」

內定升任健保署長的陳亮妤，去年9月才從衛福部心理健攻司長調任健保署副署長，是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮行為專家。

陳亮妤為成功大學醫學系學士，赴美獲約翰霍普金斯大學公共衛生博士，學位，曾任衛福部心理健康司司長、台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所兼任助理教授、北市聯醫院昆明防治中心主任等。

陳亮妤的父母和綠營有相當淵源，父親是賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌、母親則是彰化縣信賴台灣姊妹會長黃淑娟。

內定疾管署長的羅一鈞，自台大醫院醫學系畢業，2008年就進入疾病管制局（今日的疾管署）擔任醫師，2016接任疾管署副署長。新冠疫情爆發後，羅一鈞表現優異，經常站上第一線回應，甚至獲「國民女婿」稱號。

衛福部疾管署副署長羅一鈞內定升任署長，預計下周公布。圖／本報資料照片
健保署 疾管署 衛福部

