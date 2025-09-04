獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布
衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任，預計下周對外公布
據了解，石崇良接任部長後，積極安排部內相關人事，同時對於部內業務也如火如荼的安排會議快速了解，希望在短時間內全方位掌握衛福部。
一名醫界人士表示，石崇良做事風格快速，到了衛福部後，可以從健保署、疾管署長人事，在上任不到一周內定，不同於過去部長上任後，在人事的安排上，總是會拖上一陣子，這完全符合石崇良在健保署的行事風格，以及急診醫師出身的背景，「對此人事如此快速的決定，毫不意外。」
內定升任健保署長的陳亮妤，去年9月才從衛福部心理健攻司長調任健保署副署長，是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮行為專家。
陳亮妤為成功大學醫學系學士，赴美獲約翰霍普金斯大學公共衛生博士，學位，曾任衛福部心理健康司司長、台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所兼任助理教授、北市聯醫院昆明防治中心主任等。
陳亮妤的父母和綠營有相當淵源，父親是賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌、母親則是彰化縣信賴台灣姊妹會長黃淑娟。
內定疾管署長的羅一鈞，自台大醫院醫學系畢業，2008年就進入疾病管制局（今日的疾管署）擔任醫師，2016接任疾管署副署長。新冠疫情爆發後，羅一鈞表現優異，經常站上第一線回應，甚至獲「國民女婿」稱號。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言