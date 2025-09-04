快訊

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

國民黨主席9人參戰 柯志恩曝隱憂：沒人可以讓大家都服氣

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

國民黨主席將於10月18日改選，在現任國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等強棒都宣布無意參選後，參選者爆炸橫跨老中青三代，多達9人有意角逐主席之位，朱立倫昨（3）日在中常會中公開表示，希望最終能由「眾望所歸者」領軍，帶領國民黨重新執政。

針對多位人選競逐黨魁，國民黨立委柯志恩昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，這反映出黨內尚未出現一位能令多數人信服的領導者，可以讓大家都服氣，她也強調，黨主席的角色非常重要，因其要訂定未來的路線，且黨主席的做法、發言，都會影響地方選舉。

同場的資深媒體人尹乃菁則指出，民進黨已在中常會通過「2026選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁與黨祕書長徐國勇擔任召集人，顯示綠營已轉向全面布局地方大選。她提醒藍營須加快腳步，「國民黨黨主席若覺得只要平穩過渡到2026，未來每一天都會完蛋，如今要從開議開始，每一天的路線、辯論、戰鬥以及審預算等，通通都要打好仗」。

事實上，目前已表態角逐國民黨主席者包括：立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，共計9人。

此外，傳北市前市長郝龍斌考慮參選，已表態參選的卓伯源今則勸郝三思，表示郝若任黨主席，「藍白不會『郝』，2026、2028都不會好！」國民黨議員游淑慧則嘆，「黨內選舉刀光劍影更是駭人！」

黨主席 國民黨 卓伯源 朱立倫 柯志恩

延伸閱讀

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

黨主席交棒 國民黨順勢掀起世代交棒聲浪

批黨中央領導統御有問題 卓伯源：當不做總統夢的無私專職黨主席

卓伯源藍白不會「郝」勸退郝龍斌 她嘆黨內刀光更駭人

相關新聞

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進...

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

衛福部部長石崇良上任後，健保署、疾管署長暫時由副署長代理，如今傳出將分別由現副署長陳亮妤、羅一鈞升任。對此，羅一鈞今證實...

應曉薇羈押1年想到眾生平等 自曝：每天都在「抓蟑螂」放生

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院今召開羈押訊問庭評估是否再延押，提解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。