水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，並稱民進黨想太多了，把所有人都抄家，到底查到什麼？

柯文哲指出，京華城案，他是花一年慢慢聽庭、看筆錄才湊起來知道發生什麼事情，本案就是4個認罪被告、1個關鍵證人，「4個認罪被告太奇怪了」，他真想問彭振聲到底認什麼罪，但他可以理解彭振聲，彭已經75歲了，被羈押4個月，太太也死了，作為他以前的長官，此時柯文哲不斷清喉嚨，想要掩飾激動哽咽的情緒，停頓數秒後才說「我要講什麼？」

柯文哲說，邵琇珮是所有長官都說最優秀的公務員，她也認罪，她很認真、專業、自主意識很高，不是長官說什麼就做什麼的人，她會認罪蠻奇怪的，結果檢察官用補充理由書18，指邵琇珮若翻供要重新求刑，沒想到補充理由書18最後逼死的卻是彭振聲的太太。

柯文哲表示，朱亞虎認罪也是一個笑話，「要行賄我，怎麼連我自己都不知道」，朱亞虎的心態他知道，朱不想坐牢，所以檢察官說怎樣就認了，陳俊源前四次堅持不認罪，最後卻認罪，而朱亞虎、陳俊源來作證講的很保守，因為檢察官還另案偵辦朱、陳。

他說，認罪4個被告都是同一個檢察官辦的，就是林俊言，民進黨是否在告訴大家，這樣幹就會變模範公務員，但所有公務員都說沒有違法，林俊言為什麼敢辦這個案子？原因就是有一個關鍵證人林欽榮。

柯文哲指出，林欽榮說京華城訴訟中不能受理陳情，是在講謊話，台北市政府公務員根本不知道有陳情作業要點，且他要求公務員「減訟」，官員都知道訴訟中的案件也是要積極處理，因此林欽榮說訴訟中不能受理陳情，論點是錯的，林欽榮在新竹、台北、台南都做過副市長，自己做過的事情忘記了嗎？還是是在做偽證？

他說，林欽榮的說法就是監察院的說法，也就是林俊言辦本案的原因，林俊言受到林欽榮先入為主的觀念影響，才會動手偵辦京華城案。他再說，鏡週刊、裴瑋為什麼有檢察官尚未提出的證據？檢察官勾結特定媒體淪為政治打手，成為本案中不爭的事實，對司法傷害太大了。

他說，上次長得胖胖的、臉皮皺皺的檢察官說「不管誰執政，犯罪就要去坐牢」，他認為司法勾結媒體羅織罪名陷害無辜也要去關，而且走在路上還會被吐口水。

柯文哲指出，檢方抓小草網路上PO文就羈押，那為什麼不羈押裴偉？本案的真相還沒有出來，到底是誰可以指揮台北地檢署檢察長王俊力、裴偉，「水面下的冰山還有待日後慢慢浮出」。

柯文哲說，他當外科醫生也有情緒、愛恨情仇，但穿上白袍就會對病患一視同仁，不分種族、膚色、政黨，台中市前市長胡志強的妻子邵曉鈴要裝葉克膜，他也幫忙裝，連勝文中槍也幫忙開刀，阿扁身心症，他也幫忙看病，「對我來講，他們就是病人」，檢察官要重視的是司法公平正義，而不是訴訟輸贏。

柯文哲說，林俊言可能有訴訟輸贏的壓力，並稱林俊言「你真的很像網軍」，且檢察官以沈慶京在開工典禮拿1500萬現金給他，一路羈押他到現在，「要不要證據拿出來？」

他說，他已經被押一年了，不管是他、陳佩琪、3個子女、李文宗、李文娟，甚至他的助理都被抄家，全部都被搜索過，連銀行保險箱都被查，是否有虛擬貨幣冷錢包，結果到底查到什麼？

柯文哲指出，民進黨做夢都沒有想到民眾黨這麼乾淨，民眾黨這麼窮，成立沒多久就獨立投入總統大選，「因為『乾』所以『淨』，因為『清』所以『白』」，民進黨你們想太多了，這樣把所有人都抄家，到底查到什麼？

