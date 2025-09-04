還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押禁見1年，台北地院今提解柯、應評估是否再延押，柯說，被關押3坪小房間，陽光照不進來；應說，對要不要再押哀莫大於心死，合議庭審理後評議不即時裁定，諭知柯、應2人還押，近日再裁定。

柯文哲、應曉薇今天的羈押庭是「擠」出來的，合議庭本安排9月2日、4日檢辯對台北市前副市長彭振聲交互詰問，但程序提早結束，適柯的律師陸正義為柯聲請具保停止羈押，審判長江俊彥於是決定今天處理。

柯文哲審判中的羈押事宜，與偵查中是否延長羈押的羈押事宜一樣， 不一定要「即時」作成裁定，柯目前處於審判中「第4次」押期內，「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，法官在10月1日前作成押或不押的裁定就好。

刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

