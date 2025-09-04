柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，過程中不斷哽咽、啜泣，頻拿衛生紙拭淚，他稱自己被關押3坪小房間，陽光照不進來，每天睡在馬桶旁邊帶口罩睡覺，妻子陳佩琪聽聞丈夫的痛苦，也在旁聽席痛哭流涕。

柯文哲表示，坐牢有什麼了不起，可以放風、進工場、打飯班，大概只有睡覺才需要進牢房，跟當兵一樣；但收押禁見不一樣，不能放風，他24小時被關在一個3坪的房間內，門上的鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊的小角落，聽到聲音、看不到人，且窗外有樹木雜草陽光也照不進來，他還不敢抱怨，因為他在一樓，要是在3樓更慘、更熱。

他說，因為他是朝廷欽差要犯，他要出入，所有人得暫停作業、迴避，他一年來都沒辦法跟人講話，只有律師，他進看守所第一天，其他舍房的人喊了一句「阿北加油」，隔天所有人就被搬走，他關押的那一區只有他那一間有光，「整整一年了」，柯文哲說到此，再度哭泣，並拿衛生紙拭淚。

柯文哲指出，日子再怎麼難過還是要過，他每天睡在馬桶旁邊，不知道為什麼馬桶很臭，他乾脆帶口罩睡覺，雖然燈光昏暗，但他還是有時間就讀書。

他說，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，但他從來沒有和社會底層的人住過，他有9個室友，其他3個人「錢卡0元」，意思就是一毛錢都沒有，人犯進看守所會發一套內衣褲、公發服，沒有錢買如何換洗？只能洗好吊在舍房內晾乾，晚上赤身裸體睡覺。

柯文哲指出，讓他關押一年也好，馴服他的傲慢之氣，一年學問也長進很多，讓他有機會看到台灣最底層、邊緣的人，看看台灣黑暗長什麼樣子。

