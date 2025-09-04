快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，過程中不斷哽咽、啜泣，頻拿衛生紙拭淚，他稱自己被關押3坪小房間，陽光照不進來，每天睡在馬桶旁邊帶口罩睡覺，妻子陳佩琪聽聞丈夫的痛苦，也在旁聽席痛哭流涕。

柯文哲表示，坐牢有什麼了不起，可以放風、進工場、打飯班，大概只有睡覺才需要進牢房，跟當兵一樣；但收押禁見不一樣，不能放風，他24小時被關在一個3坪的房間內，門上的鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊的小角落，聽到聲音、看不到人，且窗外有樹木雜草陽光也照不進來，他還不敢抱怨，因為他在一樓，要是在3樓更慘、更熱。

他說，因為他是朝廷欽差要犯，他要出入，所有人得暫停作業、迴避，他一年來都沒辦法跟人講話，只有律師，他進看守所第一天，其他舍房的人喊了一句「阿北加油」，隔天所有人就被搬走，他關押的那一區只有他那一間有光，「整整一年了」，柯文哲說到此，再度哭泣，並拿衛生紙拭淚。

柯文哲指出，日子再怎麼難過還是要過，他每天睡在馬桶旁邊，不知道為什麼馬桶很臭，他乾脆帶口罩睡覺，雖然燈光昏暗，但他還是有時間就讀書。

他說，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，但他從來沒有和社會底層的人住過，他有9個室友，其他3個人「錢卡0元」，意思就是一毛錢都沒有，人犯進看守所會發一套內衣褲、公發服，沒有錢買如何換洗？只能洗好吊在舍房內晾乾，晚上赤身裸體睡覺。

柯文哲指出，讓他關押一年也好，馴服他的傲慢之氣，一年學問也長進很多，讓他有機會看到台灣最底層、邊緣的人，看看台灣黑暗長什麼樣子。

馬桶 柯文哲 衛生紙

延伸閱讀

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

北院羈押庭提訊柯文哲 陳佩琪趴車道外望夫落淚

相關新聞

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

應曉薇羈押1年想到眾生平等 自曝：每天都在「抓蟑螂」放生

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院今召開羈押訊問庭評估是否再延押，提解...

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界...

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同...

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。