不說「抗戰」稱「終戰」 凌濤：賴清德是哪國總統？

今年是對日抗戰勝利80周年，國民黨桃園市議員凌濤今質疑，當中共在九三閱兵中大肆宣揚、扭曲史實，反觀賴清德總統及民進黨政府卻自廢武功，還用戰敗國常用的「終戰」一詞，令人憤怒和惋惜，也讓人質疑賴究竟是哪國總統？

凌濤表示，二戰盟國在今年都相繼有慶祝紀念活動，中共藉此機會在九三閱兵中，大肆宣揚其史觀並「扭曲史實」，意圖搶奪國軍在抗戰歷史中的話語權，引發我國各界撻伐譁然，然而民進黨政府屢屢棄戰勝盟國常用「抗戰」一詞，卻用戰敗國常用的「終戰」，忽視抹滅國軍先烈們英勇的抗爭事蹟。

凌濤表示，習近平在九三演講中「扭曲史實、搶我話語權」的企圖昭然若揭，習說當時國人的抗戰，是在「中共倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」完成，明顯是要抹滅當時效忠中華民國的國軍官兵，與國民黨培養建立的將士英才們的犧牲奉獻，是中華民國國民所不允許，當然應該就此力爭到底。

賴清德卻在同一時間摒棄中華民國戰勝立場的「抗戰」一詞，改用日本戰敗立場慣用的「終戰」；將中國戰場模糊成太平洋戰場，更絕口不提中華民國，這樣的自我放棄，讓人懷疑他究竟是哪國總統？

凌濤表示，中共這次閱兵受到全球高度關注，23個裝備方隊中有7個作戰群，展示了諸多新型武器，包括核三位一體的「東風-61」陸基洲際彈道飛彈、「紅旗-29」反導系統、「驚雷-1」空基核飛彈、「LY-1」艦載機光武器、「100型」主戰坦克，以及跨陸、海、空的系統化無人載具，凸顯中共軍力持續上升，對區域安全帶來更大的威脅。

凌濤說，面對此一挑戰，中華民國在區域安全格局中需要有新的調整與準備，強化與友邦的對話與合作，深化國際安全夥伴關係；提升國防韌性，尤其在無人載具、資通訊戰力等新領域持續發展；保持兩岸必要的對話管道，降低擦槍走火的風險。堅實的國防實力、穩健的友邦合作，以及務實的兩岸對話三方面同時推動，才能讓台灣在瞬息萬變的區域局勢中立於不敗之地。

