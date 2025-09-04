柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，更在談及台北市前副市長彭振聲、柯辦前主任李文宗時忍不住哽咽哭泣，一度說不出話，稱彭「有需要這樣家破人亡嗎？」妻子陳佩琪聽聞也痛哭倒在友人的身上，小草也不斷啜泣。

柯文哲說，京華城案中明明要對付的是柯文哲，卻連累太多人了，2天前他就想問彭振聲到底在認什麼罪，他沒有交代彭振聲什麼，他跟彭振聲原本也不認識，彭振聲工務局長做得很好，才遞補上來當副市長。

談到彭振聲，柯文哲難掩情緒哽咽哭泣，「我看到他又問不出口，他需要這樣家破人亡嗎？」李文宗是他的高中同學，競選時拜託李來當財務長，就因為這個抬頭被檢調盯上，京華城與李文宗一點關係都沒有，卻因為一封簡訊被羅織罪名，求刑10年，「台灣民主化30年竟還有此冤獄」，有一天要推行一個制度，「所有考上司法官的要去監獄關一個禮拜看看」。

他說，大罷免32比0，台灣社會不是回到原點，反而更撕裂分化，我這個案子辦完也不會回到原點，台灣司法信任度更低了，他引用自己的話，人生最難的不是遇到挫折打擊，而是面對挫折打擊，不放棄人生的希望。

柯文哲談及一名法警曾經鼓勵他「不要放棄對人生的熱情和希望」，此時他仍情緒激動哽咽；他說，心存善念、盡力而為，希望台灣可以因為我們而更好，他還是相信他的公務員和制度，「世界上沒有那麼多壞人」，謝謝一年多來幫助、鼓勵他的人。

