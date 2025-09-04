快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影
台北地方法院今天審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲到庭進行延押訊問。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，更在談及台北市前副市長彭振聲、柯辦前主任李文宗時忍不住哽咽哭泣，一度說不出話，稱彭「有需要這樣家破人亡嗎？」妻子陳佩琪聽聞也痛哭倒在友人的身上，小草也不斷啜泣。

柯文哲說，京華城案中明明要對付的是柯文哲，卻連累太多人了，2天前他就想問彭振聲到底在認什麼罪，他沒有交代彭振聲什麼，他跟彭振聲原本也不認識，彭振聲工務局長做得很好，才遞補上來當副市長。

談到彭振聲，柯文哲難掩情緒哽咽哭泣，「我看到他又問不出口，他需要這樣家破人亡嗎？」李文宗是他的高中同學，競選時拜託李來當財務長，就因為這個抬頭被檢調盯上，京華城與李文宗一點關係都沒有，卻因為一封簡訊被羅織罪名，求刑10年，「台灣民主化30年竟還有此冤獄」，有一天要推行一個制度，「所有考上司法官的要去監獄關一個禮拜看看」。

他說，大罷免32比0，台灣社會不是回到原點，反而更撕裂分化，我這個案子辦完也不會回到原點，台灣司法信任度更低了，他引用自己的話，人生最難的不是遇到挫折打擊，而是面對挫折打擊，不放棄人生的希望。

柯文哲談及一名法警曾經鼓勵他「不要放棄對人生的熱情和希望」，此時他仍情緒激動哽咽；他說，心存善念、盡力而為，希望台灣可以因為我們而更好，他還是相信他的公務員和制度，「世界上沒有那麼多壞人」，謝謝一年多來幫助、鼓勵他的人。

柯文哲 彭振聲 李文宗

延伸閱讀

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

柯文哲關押一周年...陳佩琪衝法院囚車道 癱坐哭喊「他犯了什麼罪？」

柯文哲羈押1周年今開羈押庭是 「擠出來」的...不必馬上裁定

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

相關新聞

柯文哲引韓國瑜名言...泣訴1年來睡馬桶邊 陳佩琪不捨哭倒小草懷裡

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

柯文哲哭到講不出話...稱竟有冤獄：要推動考上司法官先關一周

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今召開延押、聲請具保停押訊問庭。柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷...

應曉薇羈押1年想到眾生平等 自曝：每天都在「抓蟑螂」放生

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院今召開羈押訊問庭評估是否再延押，提解...

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

國民黨主席10月18日改選，傳台北市前市長郝龍斌可能宣布角逐黨主席後，國民黨主席朱立倫指大家對眾望所歸者有期待，引發外界...

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

因應2026年大選提名相關作業，民進黨昨成立「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同...

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

民眾黨前主席柯文哲涉收賄等罪羈押一年，台北地院今召開羈押訊問庭決定是否續押。台北市前市長郝龍斌今為柯文哲喊冤，表示司法必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。