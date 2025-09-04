應曉薇羈押1年想到眾生平等 自曝：每天都在「抓蟑螂」放生

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院今召開羈押訊問庭評估是否再延押，提解柯、應出庭。應曉薇說，羈押1年她每天抓蟑螂放生，對於要不要再押「已哀莫大於心死」。

應曉薇表示，被羈押1年發現一件事，即她每天都看著牆壁上的蟑螂，然後拿起衛生紙把牠們抓起來，再從窗戶的1個小缺口丟出去放生，為何放生？是被關後想到眾生應平等。

應曉薇說，她不知為何被羈押了1年，每個證人出庭作證都說她沒欺負人、沒責罵人「都說我沒怎麼樣」，不過，檢察官的起訴書卻隻字未改，就連前副市長彭振聲作證，彭也沒有證稱她用「喝咖啡」方式暗示要為京華城案放水「那檢察官你們就要改啊！」

應曉薇說，證人說東，檢察官卻說西，「那我只好再拿著毛巾拖地、洗碗，把地拖乾淨，把碗洗乾淨」。

應曉薇說，要特別謝謝受命法官許芳瑜，許曾經問檢察官「應曉薇要押多久？」檢察官說主要證人問完就可以放人，她高興了一下，但又羈押了1年，「乾脆把我關到死好了」。應還表示，今年初曾經短暫交保了6天，很慶幸元旦時可以回家擁抱母親。

應曉薇說，對於威京集團主席沈慶京部分，她要提出謝謝，而她協助處理京華城陳情案十幾年，以前不是弊案，現在怎麼忽然變成弊案？應說，檢察官指控她是協會的主導人「我不是協會理事長，要如何主導？」「我還要辯什麼呢？」關於要不要延押的事也一樣，「我還要辯什麼呢？」

應曉薇表示，「人在作，天在看」，她現在的心情是哀莫大於心死，但還是希望審判長能依法行政，還要謝謝合議庭的另2位法官；應曉薇也沒有忘記對她論告、坐在法庭內3名檢察官致意，「檢察官，你們也辛苦」。

放生 應曉薇 檢察官

