卓伯源藍白不會「郝」勸退郝龍斌 她嘆黨內刀光更駭人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前台北市長郝龍斌。（本報資料照片）
前台北市長郝龍斌。（本報資料照片）

國民黨主席選舉，傳北市前市長郝龍斌考慮參選，已表態參選的彰化縣前縣長卓伯源今則勸郝三思，表示郝若任黨主席，「藍白不會郝，2026、2028都不會好！」國民黨議員游淑慧今嘆，「黨內選舉刀光劍影更是駭人。」

游淑慧也透露，郝前市長都還沒決定，這幾天她在藍營社群已經看到有系統的攻擊，一頂一頂的帽子扣下來，心驚膽跳、太恐怖了。

游淑慧今天在臉書說，她之前就在節目上曾說，她個人不喜歡參加黨內選舉，就是因為同志相殺的經驗和痛苦。跟民進黨攻防，可以直球對決、毫不膽怯。但面對黨內互打，珍惜同志情的郝龍斌前市長，總是希望黨和萬事興，所以常是挨打那一方。

之前民眾黨黨主席改選時，游淑慧說，國民黨選擇祝福和不介入，等黃國昌出線後，國民黨即伸出友誼雙手。即便民進黨不斷挑撥黃國昌過去怎麼罵國民黨，國民黨依然看現在、看未來。到了國民黨選黨主席，民眾黨也一樣保持祝福和沒介入；結果反而國民黨同志自己要拿民眾黨當藉口、拿來砍自己人？

游嘆，卓縣長今天提到2024的藍白分裂過程，但他難道不知道當時馬前總統苦心在促成藍白合協議時，郝前市長是百分百支持。卓縣長淡出國民黨第一線攻防多年，她對這位前輩比較不熟悉，或許卓在推動藍白合中有比較多貢獻和角色，或許卓認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度。

游淑慧說，在野合作路線是誰當黨主席都不會變，合作的態度當然是互相尊重、互相體諒；但此外也不要忘了對國民黨更重要的，其實是讓自己改革更好，726、823才剛落幕，國民黨黨主席選舉是選出黨自己的CEO，「不用急著上演黨內互打，讓民進黨看笑話。」

國民黨 藍白合

