APOR年會登場 AIT：美支持與會國攜手抵抗外來滲透

第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）在台舉行。AIT代理副處長摩根致詞表示，面對外國勢力日益嚴重干預、滲透，美國堅定支持與會各國，攜手抵抗外來勢力等壓力，交流人權議題，並根據各國政策與台灣持續互動。

監察院9月3日至5日舉辦「第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」（APOR年會），本屆主題為「監察與人權之多元實踐及發展」，邀請國內外監察與人權領域重要專家學者共同與會，超過10國一同交流監察與人權議題及實務發展。

監察院副院長李鴻鈞表示，監察院自1994年加入國際監察組織並成為正式會員，長年積極參與會務，這是監察院第3次主辦APOR年會，意義非凡。且監察院已成立國家人權委員會，展現台灣落實人權立國信念，縱使各國面臨挑戰與日俱增，但相信人權價值是永遠不變真理。

美國在台協會（AIT）代理副處長摩根（JohnMorgan）表示，在民主價值面臨不斷演變的威脅時，監察使工作對於維護法制、公眾信任、捍衛民主價值更加重要。

摩根說，其中一個挑戰，就是外國勢力日益嚴重的干預，包括國家行為者透過經濟誘因、政治施壓等意圖滲透民主機構，操弄社會論述及決策。這些行為不僅針對單一國家或地區，而是更大規模行動，目的是削弱大眾對治理的信任。

摩根也強調，展望未來，AI應成為知識成長和理性使用的工具，而非無知與恐懼的溫床。美國也承諾，將透過鼓勵開放資源、重視隱私保護、避免過度管制等政策，持續維持AI領域的全球領導地位。

摩根表示，美方持續堅定支持與會的各國，期盼繼續合作，攜手抵抗外來勢力與錯誤資訊帶來的壓力，交流在人權議題的實務經驗，並根據各國自身政策與台灣持續互動。

APOR理事長暨庫克群島監察使拉圖（Niki Rattle）透過影片指出，本屆大會主題凸顯監察與人權工作必須不斷動態調整，並攜手努力推動共同目標，為人民帶來正向生活改變。

國際監察組織（IOI）秘書長暨奧地利監察使阿希茲（Bernhard Achitz）說，監察機構除了更努力推展工作，也要思考如何讓民眾對監察使工作有感。

