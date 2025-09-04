聽新聞
打羅智強被罰20萬 邱議瑩道歉：一時失控動手在先 是我不對
民進黨立委邱議瑩在去年立法院立法院去年審查國會改革法案，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」日前民事判賠20萬元確定；今天最新進度是，北檢將對邱議瑩提起公訴。邱議瑩今天表示，一時失控、動手在先，是她的不對。
邱議瑩指出，今天收到通知，北檢將對她提起公訴，原因是去年在國會，她用紙扇打了羅智強一個耳光。邱說，當時「再生醫療法」三讀，因國民黨杯葛而延誤、場面混亂，羅智強卻透過直播嘲諷，她無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是她的不對。
邱議瑩表示，作為民代，應是人民的表率，她卻做了錯誤的示範，要向羅智強表達最深刻的歉意，但更希望社會看到「再生醫療法」通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將受惠。
邱議瑩指出，她從抗癌到立法，共花了10年，這部法案讓許多病患與家屬期盼已久，終於盼到。政治的焦點，應回到公共政策，而非個人衝突。若她的一時失態，能讓社會更關注醫療進步，那願承擔一切責任。
邱議瑩書，進步需要堅定、堅定不能軟弱。推動對人民有益的政策，她始終直言敢當；做錯的地方，她虛心改進，但對公共事務的使命，絕對不會改變。
